TTB: Bursa Şehir Hastanesinin bilgileri gizleniyor

Türk Tabipler Birliği (TTB), Bursa’da şehir merkezine 20 km uzaklıkta açılan şehir hastanesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Bursa Şehir Hastanesine ulaşımın zor olması sebebiyle hem hastane çalışanlarının hem de hastaların, hastaneye ulaşma konusunda sıkıntı çektiğine ve “ticari sır” gerekçesiyle hastaneye ilişkin bilgilerin paylaşılmadığına dikkat çekti.

TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz yaptığı açıklamada, Bursa Şehir Hastanesi açılırken şehir merkezindeki birçok hastanenin de kapatıldığını, bazı hastanelerin küçültüldüğünü ve hizmet sunamaz hale getirildiğini belirtti. Şehir Hastanesinin şartname ve ihale belgelerinin “Ticari Sır” gerekçesiyle halka açıklanmadığını aktaran Yılmaz, “Toplam 399,5 milyon ABD Doları yatırım maliyeti olduğu açıklanan bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi hakkındaki bilgilerimiz sınırlı. Tek başına bu durum bile şehir hastanelerinin sağlığın ticareti yapılan kurumlar olduğunu göstermeye yetiyor. Neden bilgiler gizli tutuluyor?” dedi.

BAĞIŞLARLA YENİLENEN HASTANE KAPATILDI

Bursa Şehir Hastanesinin yüksek maliyetinin Bursa’da dikkat çeken konular arasında olduğunu ifade eden Yılmaz, kapatılan Bursa Devlet Hastanesinin acil servisi, yoğun bakımları, ve hasta odaları için geçmişte halktan milyonlarca lira toplandığını ancak toplanan bağışlarla yenilenen hastanenin kapatıldığını söyledi. Kapatılan hastanenin yanında bağışla yaptırılan Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinin de kaderine terk edildiğini kaydeden Yılmaz, “Bu hastaneden 30’un üzerinde uzman hekim Bursa Şehir Hastanesi’ne görevlendirilmiştir, hastanedeki birçok bölüm kapatılmıştır”dedi. 2017 yılında temeli atılan ve 2019 yılında açılacağı söylenen 750 yataklı Acemler’deki devlet hastanesinin “ödenek yokuluğu” gerekçe gösterilerek durduğunu söyleyen Yılmaz, 2017 yılında Zübeyde Hanım Doğumevi ve Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nin bu hastaneye taşınacağı duyurulmasına rağmen şehir hastanesine taşındığını belirtti.

HASTALAR MERKEZDEKİ ÖZEL HASTANELERE YÖNELİYOR

Kent merkezlerindeki hastanelerin kapatılması nedeniyle hasta ve yakınlarının şehir dışındaki hastanelere ulaşmakta büyük sıkıntılar yaşadığını kaydeden Yılmaz, “Bu durum hastaları şehir merkezindeki özel hastanelere yöneltmektedir. Bursa Şehir Hastanesi ile ilgili açıklamaların, şehir merkezinde bir özel hastaneler grubunun sahibi AKP milletvkili tarafından yapılması ilgi çekici bir ironidir” dedi. Bursa Şehir Hastanesi’nin kendi kadrosunu oluşturamadığını, çalışanların fazla iş yükü ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Yılmaz, il merkezi ve ilçelerdeki hastanelerden çok sayıda hekimin geçici görevlendirildiğini, görevlendirmeler nedeniyle diğer hastanelerde boşluklar oluştuğunu ve sağlık hizmetlerinin aksadığını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Bursa’da devlet hastanesi kapatılıyor, sağlığa ulaşım zorlaşacak