İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu.

Johnson ülkeyi anlaşmalı veya anlaşmasız olarak 31 Ekim'de AB üyeliğinden çıkarmayı vadediyor. İngiliz parlamentosu son anda çıkardığı bir yasa ile ülkenin 29 Mart'ta AB’den anlaşmasız ayrılmasını engellemişti.

İngiltere'de, Brexit tartışmaları ve “çözüm kaosu”nun neden olduğu Theresa May'in istifasından sonra, 10 Muhafazakar Parti milletvekili parti liderliği için yarışa girmişti. 313 Muhafazakar Partili milletvekilinin hepsinin oy kullandığı ilk tur oylamasında Johnson 114 oyla birinci sırada çıkmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz gün Londra'da binlerce kişi, Brexit ve Boris Johnson'a karşı kitlesel yürüyüş düzenlemişti. Hyde Park'nın yanında toplanan binlerce gösterici hem Brexit hem de Johnson karşıtı dövizlerle Parlamento Meydanına yürümüştü.

BORİS JOHNSON KİMDİR?

Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson (d. 19 Haziran 1964; Manhattan, New York), Britanyalı muhafazakâr politikacı ve gazeteci. Londra Belediye Başkanı olan Johnson, daha önce Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca The Spectator dergisinde editör olarak çalıştı.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. Boris Johnson, sosyal konutları yok etmesiyle bilinen politikalarıyla 8 yıl Londra Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra, Brexit referandumunda “Hayır” kampanyasının başını çekti.

13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi. Johnson ise yaptığı açıklamalarla tepki çekmeye başlamıştı. Uluslararası politikada epey acemilikleri olduğu gözleniyordu. Sonunda istifa etti ve sessizce parti içinde çalışmalarını sürüdürdü. Brexit referandumu oylaması öncesi, “AB’ye Türkiye üye olursa ve biz AB’de kalmaya devam edersek 80 milyonluk Türkler Birleşik Krallık’ı işgal eder” sözleri en çok akıllarda kalan açıklaması olmuştu. (DIŞ HABERLER)

Boris ilk raundu önde kapattı: İlk üç ismi halk iyi hatırlamıyor