BES üyesi kamu emekçileri taleplerini dile getirdi

BES İzmir Şubesi üyesi kamu emekçileri 2020-2021 yıllarını kapsayan ve 3 milyon kamu emekçisi ile 2 milyon kamu emekçisi emeklisini yakından ilgilendiren toplusözleşme görüşmeleri öncesi hazırladıkları video ile taleplerini dile getirdi.

Emekçiler hazırladıkları videoda, 3600 göstergenin tüm emekçilere verilmesini ve emekliliğe yansıtılmasını, kreş ve emeklilikte faydalanabilecekleri yaşlı bakım evleri, vergi dilimi soygununa son verilmesini ve vergide adalet, insanca yaşayabilecekleri bir ücret, KHK ile işten atılan kamu emekçilerinin işlerine iade edilmesini, kadrolar arası ücret eşitsizliğinin giderilmesini ve güvenceli eşit istihdamın sağlanmasını talep ettiler. (İzmir/EVRENSEL)