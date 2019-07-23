Aliağa Belediyesinde işçi kıyımı sürüyor: 8 işçi daha işten çıkarıldı

Aliağa Belediyesinden 8 işçi daha çıkarıldı. Yaklaşık 4 aylık sürede 179 işçinin işine son veren MHP’li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 5’i Genel İş Sendikası 5 No’lu Şube İş Yeri Temsilcisi olmak üzere toplam 8 işçiyi daha işten çıkardı.

Aliağa Belediyesinden işten çıkarılan işçilerin mücadelesi sürerken, Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından işten atmalar da sürüyor. Bugüne kadar 179 işçinin işine son verilen belediyeden 8 işçi daha işinden oldu. Genel İş Sendikası 5 No’lu Şubenin örgütlü olduğu belediye önünde işten çıkarılan işçilerin mücadelesi sürüyor.

Sendika, işten çıkarılan toplam 187 işçi için bugün basın açıklaması düzenleyecek. Aliağa Belediyesi önünde gerçekleşecek olan basın açıklaması saat 17.00’de yapılacak. (İzmir/EVRENSEL)

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