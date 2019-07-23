IPI - Evrensel makale iş birliği başlıyor

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) yönetici ve üyelerinin, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan basın ve ifade özgürlüğüne dair ihlalleri ele alan, tartışan makaleleri yarından itibaren, değişen periodlarla Evrensel’de yayımlanacak.

Bazen IPI’ın bir yöneticisi, bazen de IPI’a üye çeşitli ülkelerdeki bir editörün, muhabirin yazısını basılı gazete ve internet sitemizle birlikte, Evrensel Daily’de de İngilizce olarak yayımlayacağız.

İlk makalenin yazarı, IPI Direktörü Barbara Trionfi olacak. (EVRENSEL)