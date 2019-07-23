23 Temmuz 2019 11:12

IPI - Evrensel makale iş birliği başlıyor

IPI yönetici ve üyelerinin, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan basın ve ifade özgürlüğüne dair ihlalleri ele alan, tartışan makaleleri yarından itibaren Evrensel'de yayımlanacak.

IPI - Evrensel makale iş birliği başlıyor

Fotoğraf: IPI | Tasarım: Evrensel

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    Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) yönetici ve üyelerinin, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan basın ve ifade özgürlüğüne dair ihlalleri ele alan, tartışan makaleleri yarından itibaren, değişen periodlarla Evrensel’de yayımlanacak.

    Bazen IPI’ın bir yöneticisi, bazen de IPI’a üye çeşitli ülkelerdeki bir editörün, muhabirin yazısını basılı gazete ve internet sitemizle birlikte, Evrensel Daily’de de İngilizce olarak yayımlayacağız.

    İlk makalenin yazarı, IPI Direktörü Barbara Trionfi olacak. (EVRENSEL)

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