Güney Kore, hava sahasını ihlal eden Rus uçağına uyarı ateşi açtı

Güney Kore, hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait bir askeri uçağa uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, 3 Rusya savaş uçağının Kore Hava Savunma Tespit Bölgesi'ne (KADIZ) girdiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu uçaklardan birinin hava sahasını ihlal etmesi üzerine uyarı ateşi açıldığı ve Çin'e ait iki askeri uçağın da hava savunma tespit bölgesine girdiği belirtildi.

Açıklamada Çin ve Rusya'nın ihlalleriyle ilgili resmi şikayette bulunulacağı vurgulandı.

Güney Koreli bir yetkili, Rusya ve Çin'e ait uçakların hava savunma tespit bölgesine kasten girip girmediklerinin henüz netleşmediğini ifade etti.

Olayla ilgili Rusya'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Güney Kore bölgede ABD'nin müttefiklerinden biri olarak Rusya ve Çin'le zaman zaman sorunlar yaşıyor. (DIŞ HABERLER)