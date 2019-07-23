İstanbul Havalimanına personel taşıyan araçla otobüs çarpıştı: 12 yaralı

Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 23 Temmuz 2019 Salı

S-400 ve F-35 gündemi, ABD ile süren gerilim, hükümetin uygulamaları ve dış politika kozu olarak Suriyelileri kullanması sebebiyle büyüyen mülteci sorunu, eğitim haberleri ve daha da fazlası...