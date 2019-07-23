Şemdinli'de üs bölgesi yolunda patlama: 1 ölü 1 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgesine askeri personel almaya giden 2 sivil aracın geçişi sırasında PKK'lilerce yola döşendiği belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre İlhami Çelik yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen sivil otomobilin ilçeye bağlı Yufkalı köyü yakınlarındaki Zirvin üs bölgesi yolundan geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamanın etkisiyle sürücü İlhami Çelik hayatını kaybetti.

Çelik'in cenazesi, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Patlamanın şiddetiyle savrulan ikinci araçtaki Cevher Olmaz ise yaralandı. Olayın haber alınması üzerine Olmaz, bölgeye sevk edilen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne, Çevik'in cenazesi de aynı hastanenin morguna alındı.

Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. (HABER MERKEZİ)