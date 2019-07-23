Seyhan Nehri’nde cansız kadın bedeni bulundu

Adana'da Seyhan Nehri kenarındaki parkurda koşu yapan yurttaşlar tarafından nehirde cansız bir kadın bedeni bulundu. Hayatını kaybeden kadına ait olduğu düşünülen bir çanta ve bir çift terlik de nehir kenarında bulundu.

DHA'da yer alan bilgiye göre sabah saat 06.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde Yaşar Kemal Koşu Parkuru'nda koşan yurttaşlar, Seyhan Nehri'ndeki kadın bedenini görüp durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polisler, nehir kıyısında kadın çantası ve terliğe rastladı. Çantada arama yapan polisler, 51 yaşında olan Saime Durgel adına düzenlenmiş kimlik buldu.

Sudan çıkarılan kadının bedeni Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kadının kimliği ve kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. (HABER MERKEZİ)