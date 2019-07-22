Ceylanpınar'da patlama: 5 kişi yaralandı

Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde patlama meydana geldi. Valilik patlamanın Suriye tarafından atılan roket sonucu meydana geldiğini ve 5 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını bildilrdi.

Ceylanpınar'ın Turgut Özal Mahallesi'nde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa Valiliği, 5 kişinin hafif yaralandığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 21.00'de Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir evin çatısına isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Beş vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı. (AA)