İYİ Partili ilçe başkanına saldıranlar yakalandı

İstanbul Valiliği, kayıtsız Suriyeli mültecilerin ayrılması için tarih verdi

İstanbul Valiliği, kentte geçici koruma kapsamında olmayan, kimliği bulunmayan ve başka bir ilde kaydı olan Suriyeli mültecilerin 20 Ağustos 2019'a kadar İstanbul'dan ayrılmasını istedi.