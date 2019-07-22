Norveç’te işçi sendikası ‘İsrail boykotu’nun yasa haline getirilmesini istedi

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç Sendikalar Konfederasyonu LO’ya bağlı ve 365 bin üyesi ile ülkenin en büyük işçi sendikası olan Fagforbundet, Norveç’in, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine ticaret yasağı konulmasını ve bunun yasa haline getirilmesini istedi.

Norveç Haber Ajansı NTB’nin haberine göre Fagforbundet Sendikası Başkanı Mette Nord, talebi içeren mektubu Norveç Dışişleri Bakanlığına gönderdi.

Dagen gazetesine göre, Fagforbundet Başkanı Mette Nord, “Norveçli iş/ticaret hayatı ve finans kurumları işgal ekonomisine katkıda bulunuyor” dedi. Mektubun 26 Haziran’da gönderildiği ve Nord’ın, Norveç’te iktidarda bulunan sağ koalisyon hükümetinin ortaklarından Sağ Parti’den (H) Norveç Dışişleri Bakanı olan Ine Eriksen Søreide ile konuyu daha derinlemesine görüşmek için bir toplantı yapmasını istedi.

Haberde Nord’un ayrıca Avrupa’dan 34 sendika tarafından imzalanan bir yazıyı da 25 Haziran’da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Direktörü Federica Mogherini’ye gönderdiği belirtildi. Bu yazıda da “İsrail yerleşimlerine yönelik, uluslararası hukuk hükümlerine uygun olarak ticaret yasağı” talebi yinelendi.

AB’ye gönderilen mektubu imzalayanlar arasında LO’ya bağlı Teologene (İlahiyatçılar) Sendikası da bulunuyor. Sendikanın temsilcisi ØyvindSagedal, Filistin’de yaşanan haksızlığa karşı tavır aldıklarını ve İsrail boykotunun adalete ulaşmanın barışçıl bir yolu olduğunu söyledi.