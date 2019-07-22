Diyarbakır’da ‘Onurlu barış için demokratik çözüm’ mitingi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütünün çağrısıyla “Onurlu barış için demokratik çözüm” şiarıyla Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda binlerin katılımıyla miting düzenlendi.

Miting alanın etrafında polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yurttaşlar kapılardan aranarak içeri alındı. Arama noktalarından geçen yurttaşların üzerindeki kalem, çakmak, kitap ve kozmetik ürünlere el konuldu. Miting alanına “Ortak vatan eşit yurttaşlık”, “Faşizm kaybedecek halklar kazanacak”, “Jin jîyan azadî” ve “Onurlu barış demokratik müzakere” pankartları asıldı. Mitinge HDP milletvekilleri, Kürt partilerinin temsilcileri, CHP, TMMOB, TTB, KESK ve DİSK’e bağlı sendika temsilcileri ve üyelerinin yanı sıra, Diyarbakır dışından Mardin, Siirt, Batman, Urfa ve Şırnak’tan da yurttaşlar katıldı.

Mitingde ilk olarak Tertip Komitesi adına HDP İl Eş Başkanı Hülya Alökmen Uyanık konuştu. Savaş istemediklerini, savaşın ölüm olduğunu belirten Uyanık, Kürt sorunun demokratik çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi için çalışmaları devam edeceklerini ifade etti.

ÇİFTYÜREK: KÜRT HALKI BARIŞTA ISRARCI

Kürdistan Komünist Partisi (KKP) Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, Trabzon’da Irak Federe Kürdistan Bölgesi’nden gelenlere yönelik saldırıları kınadı. Kürt halkının savaşa barışta ısrarcı olduğunu belirten Çiftyürek, “Bütün partilerimize çağrıda bulunuyoruz; Kürdistan ittifakıyla çözüm sürecini omuzlayalım. Türkiye yeniden masaya dönecektir. Diyarbakır’da Kürdistan var dediler, Ankara’da yok dediler. Bu siyaset değil, siyasetsizliktir. Biz Kürt’üz, bütün halklar bizim kardeşimizdir” dedi.

BOZGEYİK: BARIŞ OLMADAN DEMOKRASİ GELİŞMEZ

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, İstasyon Meydanından barışı haykırdıklarını belirterek, “Ortadoğu’da emperyalistlerin bizlere yöneleceklerini biliyoruz. KESK olarak yıllardır savaşa karşı barışı savunuyoruz. Barış mücadelesi vermeye devam edeceğiz. Halkların bir arada yaşamı bugün en önemli talebimizdir. Bizler kamu emekçileri olarak en başından beri barışın tesis edilmediği bir ülkede demokrasinin gelişemeyeceğini söyledik. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Yakın zamanda bunun doğrularını yaşayarak gördük. OHAL sürecinde binlerce üyemiz Kürt sorununun demokratik çözümünü istediği için işlerinden oldu. Ancak diz çökmedik” dedi.

TÜMÜKLÜ: BARIŞIN, ÖZGÜRLÜĞÜN VE EŞİTLİĞİN YAPICILARIYIZ

ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, 2015 yılında IŞİD’in gerçekleştirdiği bombalı katliamları hatırlatarak, “İşte bu meydan kanlı bir meydan. 5 Haziran’da bu meydanda başlayan prova, Rojava devrimini sabote etmek içindir. 20 Temmuz’da 33 düş yolcumuzu, Türkiye halklarını bombaladılar. Ankara’da toplanan yüz binlerce emekçiyi, ezileni, barış talebini, bombaladılar. Canlarımızı aldılar. Bu savaşlara, OHAL düzenine, savaşlara teslim olduk mu? Boyun eğdik mi? Çünkü biz barışın, özgürlüğün ve eşitliğin tarihinin yapıcılarıyız” dedi.

ARSLAN: ÖCALAN’IN ÇAĞRILARINA KULAK VERİLMELİ

DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, “Bir gün barış ve özgürlük gelecekse o barışın mimarı Kürtler olacak. Uzun yıllardır bu topraklarda kardeş kanı dökülüyor. Demokratik bir çözüm olsun, dedik ama Kürtlerin barış ve demokrasi talebi boğuluyor. Kürtlerin barış talebine karşı AKP iktidarı çatışma ve gözyaşı ile cevap veriyor. Öcalan ilk fırsatta toplumsal barış için görüşlerini bildirdi. Eğer Öcalan’ın sesi kısılırsa bu topraklarda kaos derinleşir. Eğer Öcalan konuşursa bu topraklara barış gelir. Türkiye’ye onurlu bir barışın gelinmesi için herkesin sorumluluk alarak sayın Öcalan’ın çağrılarına kulak vermesi gerekiyor” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

GÜVEN: BUGÜNDEN SONRA BARIŞ İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTECEĞİZ

HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven, “Yürekler dolu, ancak fazla takatim yok. Bu nedenle 7 bin kişi, zindanlardan Avrupa’ya her yerde Kürt halkı Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için yaşamlarını ortaya koydu. Bu yolda 9 arkadaşımızı yitirdik. Zülküf Gezen, Ayten Beçet, Zehra Sağlam, Medya Çınar, Gonca Akıcı, Sıraç Yüksek, Mahsun Polat, Uğur Şakar ve Ümit Acar. Arkadaşlarımızı saygıyla anıyorum. İmralı’nın kapılarını bu arkadaşlarımız açtı. Onlara minnettarız. Yolumuz uzun. Sayın Öcalan’ın mesajları açık ve net. İlk mesajında ‘DTK Eş Başkanı Leyla Güven ve arkadaşları barış çalışmaları için hazır mı?’ diye sordu. Gandi gibi. Biz hazırız. Bugünden sonra barış çalışmaları yürüteceğiz” dedi.

KOÇYİĞİT: HEPİMİZİN YENİ YAŞAMI İNŞA ETMESİ GEREKİYOR

HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, halkların barış taleplerinin iktidar tarafından duyulması gerektiğini söyledi. Koçyiğit, Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesi için mücadele ettiklerinin vurgulayarak, “Barışın biricik yolu İmralı’dan geçiyor. Şimdi yeni bir dönem başladı ve bu yeni dönemin kapısını aralayanlar, bu kapıyı açanlar sizlersiniz. Sayın Öcalan diyor ki, ‘Ben 2013 yılındaki noktadayım.’ Yani diyor ki hala barıştan yanayım. Yani diyor ki ölümden, kandan yana değilim” dedi.

Kürt coğrafyasında özgür halklar olarak yaşamak istediklerini vurgulayan Koçyiğit, “Hepimizin sorumluluk alması gerekiyor. Hepimizin yeni yaşamı inşa etmesi gerekiyor. 2013-2015 yıllarında yanlış yaptık. Hep İmralı ile yapılan görüşmelere baktık. Bütün sorumluluğu İmralı’ya bıraktık. İstedik ki bütün sorunu Sayın Öcalan çözsün. Oysaki hep beraber mücadele etsek, örgütlü bir irade göstersek hepimiz, tüm halklar olarak barış içinde yaşayabiliriz. Savaşa karşı barış iradesini ortaya koyacağız. Demokratik cumhuriyet için ayağa kalkma zamanı” dedi.

TEMELLİ: HERKESİN İÇİNDE OLDUĞU BİR ANAYASA YAPACAĞIZ

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, hükümetin savaştan başka bir şey bilmediğini belirterek, “Sürekli sınır ötesi operasyonlar. Sonra da kalkıp çözüm adına ahkam kesiyorlar. Siz çözüm mü istiyorsunuz? O zaman Suriye halklarına saygı göstereceksiniz. Ortadoğu’da barış, Türkiye’de barış diyeceksin. Ancak o zaman çözüm sağlanır” dedi.

Temelli, “Hep birlikte yarınımızı, geleceğimizi inşa edeceğiz. Yan yana geleceğiz ve demokratik bir anayasa yapacağız. Herkesin kendini içinde bulduğu, herkesin içinde olduğu bir anayasa yapacağız. Bunu yaparken yol temizliği de yapacağız. Sebahat özgür kalsın diye, Selahattin, Gültan, İdris arkadaşlarımız özgür kalsın diye direneceğiz. Direneceğiz ve biz kazanacağız. Arkadaşlar, inanın, mutlaka biz kazanacağız. Bu yolun sonu özgürlüktür, bu yolun sonu barıştır” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)