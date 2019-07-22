"Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriyi imzayan Barış Akademisyenlerinden Prof. Dr. Füsun Üstel tahliye edildi. "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" iddiasından1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan Üstel, geçen mayıs ayında Eskişehir Kadın Kapalı Cezaevine girmişti.

Anayasa Mahkemesi geçen cuma günü, arasında Prof. Dr. Füsun Üstel'in bulunduğu 10 akademisyenin bireysel başvuru dosyasını, 26 Temmuz'daki toplantısında görüşme kararı almıştı.

NE OLMUŞTU?

Kürt illerindeki sokağa çıkma yasakları sırasında "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyenler hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

5 Aralık 2017'den bu yana devam eden yargılamalar kapsamında 8 Mayıs 2019 itibariyle 191 akademisyen hapis cezasına mahkum oldu.

191 kişi içerisinden 28 kişinin hapis cezası 2 yılın üstünde kaldığı için (CMK md. 286), 6 kişi ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediği için toplamda 34 kişinin mahkumiyet kararı ertelenmedi.

İtiraz yoluyla İstinaf Mahkemesi’ne giden bu mahkumiyet kararlarından Prof. Dr. Füsun Üstel'e 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 Nisan 2018'de verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası kararı 25 Şubat 2019'da onandı.

İstinafın onama kararının ardından infazın durdurulması için Üstel'in avukatları İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etti ancak cezanın infazına başlandı.

FÜSUN ÜSTEL KİMDİR?

Ortaöğrenimi Notre Dame de Sion’da, yükseköğrenimi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde (AÜSBF ) tamamlayan Füsun Üstel, 1980-81’de İtalya’nın Bologna kentindeki Johns Hopkins Üniversitesi’nde yükseklisans programını izledi. 1982’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde araştırma görevlisi oldu. 1987’de AÜSBF’den doktorasını aldı. 1993’te doçent oldu. 1990’da M.Ü. Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi oldu; daha sonra Galatasaray Üniversitesi'ne geçti.

Türkiye ve uluslararası sosyalbilim dergilerinde Türkiye tarihi, milliyetçilik ve kimlik sorunuyla ilgili makaleleri yayınlandı. İletişim Yayınları’ndan “Türk Ocakları 1912-1931” (2004) ve "Makbul Vatandaş"ın Peşinde” (2004) kitapları çıktı. (HABER MERKEZİ)

Barış Akademisyeni Füsun Üstel Cezaevine girdi