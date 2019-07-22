Diyarbakır’da doktor eksikliği hastaları kapıdan çeviriyor

Cengiz Anıl BÖLÜKBAŞ

Diyarbakır

Diyarbakır’da Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde doktor yetersizliğinden kaynaklı hastalara ileri tarihe randevu verilmesi mağduriyet yaratıyor. Eşinde başlayan deri dökülmesinin çocuğuna bulaşması sonucu hastaneye gelen Nurhak Çapar, yakınları muayene edilmeden hastane ayrılmak zorunda kaldı. Söz konusu durumu ise bir hastane yetkilisi doğrularak, Sağlık Bakanlığı’nın gerekli adımları atmadığını söyledi.

RANDEVU VERİLMEDİ

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nin şikayet kutusuna yaşadıkları sorunu yazarak atan Nurhak Çapar, yaşadıklarını Evrensel’e anlattı. Eşinin hastalığından kaynaklı sabah erken bir saatte randevu almak için hastaneye gittiğini belirten Çapar, “Sabah erken saatte cildiye bölümünden randevu almak için hastaneye gitmemize rağmen hasta kabul fişi kalmadığından dolayı 182’yi aramamız söylendi. 182’yi aradığımızda ise bir hafta sonrasına randevu verilebileceği belirtildi” dedi.

‘BU SORUN ÇÖZÜLMELİ’

Eşinde başlayan deri döküntüsü hastalığının çocuğuna da bulaştığını söyleyen Çapar,“Eşimdeki hastalığın acil bir durum olduğunu ve çocuğuma da bulaştığını söylememe rağmen hekim sayısındaki yetersizlik gösterilerek yardımcı olunamayacağı söylendi. Başhekim yardımcısına da gittim. Kendisi de bana Sağlık Bakanlığı’ndan doktor talep ettiklerini ancak Sağlık Bakanlığı’nın kadro açmadığını söyledi. Hasta hakları bölümüne gittiğimde de aynı cevabı aldım. Maalesef Sağlık Bakanlığı’nın Diyarbakır’a göndermediğini doktorlar yüzüne hizmet alamıyoruz. Bu durumdan mağduruz. Sadece biz değil bizim gibi bir sürü insan bu konuda mağdur oluyor. Bu sorunun acil bir şekilde çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.

HASTANE İDDİALARI DOĞRULADI

İddialara ilişkin iletişime geçtiğimiz Başhekimlik konuya ilişkin görüş vermeyeceklerini söylediler. Bununla birlikte ismini vermek istemeyen bir hastane yetkilisi, hastanede doktor eksikliği olduğunu, Sağlık Bakanlığı’nın gereken adımları atmadığını ve bu yüzden kimi mağduriyetlerin yaşandığını söyledi.