DERİTEKS’TE örgütlenen 9 işçi işten atıldı: Sendikalaşmak suç değildir

Tuzla’da kurulu Prokom’da 9 işçi Türk-İş’e bağlı DERİTEKS’te örgütlendiği için işten atıldı. 116 kişinin çalıştığı fabrikada yaşanan işten atma Erdem Sanayi Sitesinde bulunan fabrika önünde protesto edildi.

Eylemde konuşan DERİTEKS Genel Başkanı Musa Servi, “Prokom’da işçiler anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye oldular. Prokom yetkilileri bir süredir devam eden sendikal faaliyetten haberdar olmuş ve sendikal faaliyeti engellemeye çalışmıştır. İşveren geçen hafta içinde tüm işçileri toplamış, işyerine sendikanın giremeyeceğini söylemiş, sendikamızı ve sendikacıları karalayan açıklamada bulunmuştur” dedi.

PATRONA ÇAĞRI YAPTI

Prokom patronuna seslenen Musa Servi, “Sendikaya karşı durmanın, işçilerin yasal haklarına karşı durmanın bir manası yoktur. Prokom işçilerinin de meşru ve haklı talepleri var. İşçilerinizi dinelemek ve haklarına saygı duymak zorundasınız. Hoyratça davranmayı bırakın ve işçilerin sesine kulak verin” dedi. Servi, işverenle görüşme taleplerinin ise kabul edilmediğini söyledi.

“İŞÇİLERE SUÇLU MUAMELESİ YAPILDI”

Prokom yöneticilerinin sendikaya üye olan işçilerle tek tek görüştüğünü kaydeden Servi, “İşçilere sendikaya üye olup olmadıklarını sorulmuştur. İşçilere suçlu muamelesi yaparak 9 işçinin iş akitleri fesh edilmiştir. Ayrıca yapılan feshler işçilere okutulmadan imzalatılmış, İmzalatılan belgelerde sendikal nedenle dava açılmasını engellemeye çalışılmıştır” ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)