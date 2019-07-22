DEÜ’de 5 akademisyen görevlerinden alındı

Geçtiğimiz aylarda ‘Depreme dayanıklı olmadığı’ gerekçesi ile Tınaztepe’ye taşınmasıyla gündeme gelen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının tepkisi sürerken 5 akademisyen görevden alındı. Herhangi bir gerekçe gösterilmeden görevden alınan akademisyenler arasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu tartışmalı duruma tepki gösteren Prof. Dr. Semih Çelenk de bulunuyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından görevden alınan akademisyenlerin isimleri şöyle: Tiyatro Bölüm Başkanı Semih Çelenk, Resim Bölümü Başkanı Gülay Sağlam, Müzik Teknolojileri Ana sanat Dalı Başkanı Cihan Işıkhan, Film Tasarımı ve Yazarlık Anasanat Dalı Başkanı Dilek Tunalı, Sahne Sanatları Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı Başkanı Aslıhan Ünlü. (HABER MERKEZİ)