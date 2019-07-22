Norveç’te 22 Temmuz Katliamı eğitim müfredatına girecek

Norveç’te 22 Temmuz 2011 yılında meydana gelen ırkçı terör saldırısının yıl dönümü için anma etkinliği yapıldı. Etkinlikte saldırının okullarda anlatılması istenirken Bilim Bakanı Jan Tore Sanner, saldırının eğitim müfredatına gireceğini belirtti.

Norveç’in başkenti Oslo’da önce başbakanlık binası önünde ve ardından Utoya adasındaki İşçi Partisi gençlik kampında iki saldırı düzenleyen Anders Behring Breivik, 77 kişiyi öldürmüş ve 242 kişiyi yaralamıştı.

‘GENÇLERİN BU SALDIRIYI ÖĞRENMESİ GEREKİYOR’

Oslo’da pazar akşamı yapılan “Anma ve Öğrenme” etkinliğinde günümüz geçlerinin sekiz yıl önce Norveç’i vuran ırkçı terör saldırısı hakkında bilgi sahibi olması gerektiği vurgulandı ve bu nedenle 22 Temmuz’un okul müfredatlarına girmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Etkinlikte konuşan İşçi Partisi (AP) Gençlik Örgütü (AUF) Başkanı InaLibak, “8 yıl geçti, ama 80 yıl sonra da insanlar bu yaşananlardan öğrenecektir”dedi. Libak, saldırının “sağcı bir siyasi terörist” tarafından gerçekleştirildiği gerçeğinin ise görmezden gelindiğini söyleyerek, “Bugün aldığımız kararlar, gelecekte nasıl hatırlanacağını etkileyecek” diye konuştu.

‘HEM GENÇLİKLERİNİ HEM BUGÜNLERİNİ KAYBETTİK’

Utoya’ya düzenlenen saldırıdan sağ kurtulan AUF Genel Başkan Yardımcısı AstridHoemde, “16 yaşındayken en yakın arkadaşlarının çoğunu kaybetme deneyimi yaşayınca, onların bugün nasıl insanlar olacaklarını tanıma fırsatını da kaybediyorsunuz. Hem 18 yaşındaki ve hem de 30 yaşındaki hallerini kaybetmiş oluyorsunuz”dedi.

Koalisyon hükümetinin ortaklarından Sağ Parti(H) Bilim ve Entegrasyon Bakanı Jan Tore Sanner de etkinlikte yaptığı konuşmada, 22 Temmuz’da yaşananların okul müfredatına girmesi gerektiğini belirterek, “Şimdiki ve gelecek nesiller bu saldırıdan öğrenecekler” diye konuştu.

MF Bilim Yüksek Okulu’ndan Profeör Trine Ankerde, lise öğrencileri ile yapılan anketlere göre okullarda terör saldırıları sonrasında etkinlikler yapılsa da politika ve din hakkında çok az konuşuluyor.

21 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Cinayetleri işlediği gün internette yaklaşık 1500 sayfalık ‘2083 Avrupa Bağımsızlık Bildirgesi' başlıklı ırkçı bir manifesto yayınlayan katliamın faili Anders Behring Breivik, eylemlerinin “Avrupa'yı ele geçirmekte olduğunu iddia ettiği İslam'a karşı savunma” olduğunu ileri sürüyor. Breivik, Norveç'te en yüksek ceza olan 21 yıla mahkum edilmişti. (DIŞ HABERLER)