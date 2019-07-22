Kurban bayramı patronları böldü: Turizmciler tatil, sanayici iş istedi

Sanayiciler ve turizmciler Kurban Bayramı tatili konusunda ayrıştı. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün yapılarak, turizme büyük katkı sağladığını ifade eden turizmciler, hükümetten Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olmasını talep ediyor. Sanayiciler ise Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına karşı çıkıyor.

Turizmcilerin tatil talepleriyle ilgili yazılı bir açıklama yapan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, yaklaşan Kurban Bayramı’nın zaten turizmin yoğun olduğu bir döneme denk geldiğini hatırlatarak, turizmcilerin talebine olumsuz yanıt verilmesi gerektiğini belirtti. Özdebir açıklamasında gerekçesini şöyle özetledi: “5 günlük Kurban Bayramı tatilini daha fazla uzatmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Uzun süreli tatiller üretimi büyük bir kesintiye uğratıyor.” Hükümetin aldığı idari izin kararlarının piyasaların tamamen durmasına yol açtığını belirten Özdebir, “Ülke olarak zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Daha fazla üretim yapmaya ihtiyacımız var” dedi.

Turizm sektörü temsilcileri ise tatil süresinin bir an önce açıklanmasını bekliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu tatilin 9 güne çıkarılması halinde iç pazarda hareketlilik sağlayacağını belirterek şu talebi dile getirdi: “Tatilin bir an önce açıklanması gerek aksi takdirde bundan sonrasında çok da büyük bir katkısı olmaz. Bu tür tatiller yılın başından itibaren ilan edilmeli.” Akdeniz Turistik Otel ve İşletmeciler Birliği de vatandaşların tatil programlarını yapabilmesi açısından Kurban Bayramı tatilinin kısa sürede açıklanmasını beklediklerini dile getirmişti. (EKONOMİ SERVİSİ)