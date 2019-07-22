Dominik’te hükümet karşıtı büyük yürüyüş

Karayipler ülkesi olan Dominik Cumhuriyeti’nde, Devlet Başkanı Danilo Medina’nın üçüncü kez başkanlığa aday olabilmesi için anayasa değişikliğinin gündeme getirilmesini binlerce kişi protesto etti.

Pazar günü başkent Santo Domingo’da “Demokratik Koalisyon” adı altında bir araya gelen siyasi partiler ve kitle örgütlerinin düzenlediği protesto yürüyüşünde binlerce Dominikli, tarafından “Yolsuzlar defolun” sloganları atıldı. Devlet Başkanı Medina ve Dominik Kurtuluş Partisi (PLD) hükümeti, rüşvet karşılığı Brezilya inşaat devi Odebrecht’e kamu ihaleleri verdiklerinin ortaya çıkması nedeniyle son iki yıldır kitlesel halk protestolarıyla karşı karşıyaydı. Medina için anayasa reformunun gündeme getirilmesi ise halkın öfkesinin bir kez daha sokağa taşmasına neden oldu.

Yürüyüş sonrası yapılan mitingde Demokratik Koalisyon adına konuşma yapan Gazeteci Juan Bolívar Díaz, yedi yıllık Medina yönetimi boyunca ülkenin borçlarının katlandığını, nüfusun yüzde 50’sinin yoksulluk sınırının altına yaşadığını, Dominikli çocukların omuzlarında 250 bin peso borçla dünyaya geldiklerini söyledi. Bolivar Diaz, ayrıca, Dominik Cumhuriyeti’nin en yozlaşmış ülkeler listesine sokan yolsuzluk utancına son verilmesi gerektiğini de belirtti. (DIŞ HABERLER)