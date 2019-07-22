Kışlık patates için tehlike çanları çalıyor

Yazlık patates fiyatı, kışlık patates çiftçisini kaygılandırıyor. Üreticiler, kışlık patates fiyatının şu anki fiyat düzeyinde kalması halinde ürünlerini depolamaya mecbur kalacaklarını dile getiriyor.

Yazlık patates hasadının başladığı Niğde’nin Altunhisar ilçesinde söküm alanlarını gezen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer şu tespiti yaptı:

"Tohum, ilaç, gübre, mazot ve elektrik fiyatları sürekli gelen zamlarla artmakta, çiftçiyi ekimden soğutmaktadır. Sulamada su tüketimi ve sulama maliyeti yüksektir. Üretim aşamasında masraflar maliyeti katlamakta ve tüccarın üreticiye verdiği tutar, içinde işçilik olmamasına rağmen maliyeti karşılamamaktadır. Kışlık patates fiyatı da yazlık patates fiyatıyla aynı olursa üreticiyi depolamaya mecbur edecek gibi görünüyor. Niğde lisanslı depoculuk kapsamında olsa da il özel idaresinin yaptırdığı depo, önemli koruyucu alan konumundadır. Yazlık patates fiyatı, kışlık patates çiftçisini kaygılandırmaktadır. İktidar, girdi fiyatlarını düşürmelidir. Çiftçi desteklenmeli ve ithal ürün uygulaması sonlandırılmalıdır."

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Depolaması çok yapılmayan patatesin tonunu tüccarlar, 1200-1400 lira aralığında satın alıyor. Girdi fiyatları dikkate alındığında, doların artışı ile değerlendirildiğinde patatesin geçen yıldan daha aşağıda bir fiyatla alıcı bulduğuna dikkat çeken Fethi Gürer, "Patatesin ithal edilmesi üreticiyi ciddi anlamda tedirgin ediyor. Alternatif ürün arayışları var. Özellikle kışlık üründe sorunun daha da derinleşmesi mümkün” dedi. (HABER MERKEZİ)

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