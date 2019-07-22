Cezaevlerinden hak ihlali haberleri gelmeye devam ederken Buca Kırıklar F Tipi 2 No’lu cezaevinde tutuklu bulunan Veysel Aksu, gazetemize mektup yazarak yaşadıkları ihlalleri anlattı.

“Cezaevinde birçok defa karşılaştığımız rencide edici tutum ve uygulamalara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi” diyen Aksu “Bu defa görüşe gelen ailelerimiz rencide edilerek onurlarını kıran uygulamaya maruz bırakıldılar. 05.07.2019 tarihinde Yaşar Kürnek arkadaşımızın ziyaretine gelen ailesine çıplak arama uygulaması yapıldı. Ayrıca ziyaret için telefon açan ailelerimize yanlış bilgi veriliyor. Ziyaret varsa yok, yoksa var deniliyor” iddiasında bulundu.

Tedavi olma hakkına dönük ihlallerin de yaşandığını söyleyen Aksu, “Hastaneye aylardır birçok arkadaşımız askerin kapıdaki onur kırıcı arama dayatması nedeniyle gidemiyor. Son zamanlarda hastane sevkleri ya geçiştiriliyor ya da hastaneye götürülüp muayene olmadan geri getiriliyoruz. Her türlü yol ve yöntem kullanılarak tedavi olma hakkımız fiili olarak ortadan kaldırılıyor” dedi.

‘GERÇEK BİR TECRİT UYGULAMASI VAR’

F tipi cezaevinde üç kişi kaldıklarını, çok sınırlı sohbet ve spor gibi sosyal aktivitelerin bulunduğunu ifade eden Aksu, “Bu temel insani haklar adeta göstermelik bir uygulamaya dönüştürülmüş durumda. Haftada 10 saat uygulanması gereken sohbet hakkı ayda en fazla 6 saat uygulanıyor. Spor yapma gibi sağlık açısından gerekli olan sosyal aktivite için ise gerekli spor salonları olmasına rağmen bu hakkımızı ayda en fazla 180 dakika kullanıyoruz. Kaldı ki arama, açık görüş haftası ve tatil vs. gibi nedenlerle bu da kağıt üzerinde yapılan uygulamalardan biri haline geldi. Bu anlamda F tiplerinde gerçek bir tecrit uygulaması yürütülüyor” dedi.

‘KANTİN TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILAMIYOR’

Sürekli ve yasal olan bazı gazetelerin de kendilerine verilmediğini söyleyen Aksu, “Kantin temel ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Kantin ihtiyaçlara cevap vermezken kurum idaresinin yasakçı mantığı nedeniyle en temel insani ihtiyaçları temin etmekte zorlanıyoruz. Tüm cezaevlerinde satılan birçok temel ihtiyaçlar malzemesi burada ‘yasak’ denilerek satılmıyor. Tursil bile satılmıyor. Zaten dışarıdan kırtasiye gibi temel ihtiyaçlar alınmıyor” dedi. (İzmir/EVRENSEL)