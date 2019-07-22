DİSK Tekstil ucuz işçiliğin dayatıldığı Bölge illerinde çalışma başlattı

Son yıllarda ucuz işçiliğin dayatıldığı Batman, Diyarbakır, Mardin ve Van’da DİSK Tekstil örgütlenme çalışması başlattı. Çalışma kapsamında sendika, Batman’da temsilcilik açtı. Temsilci olarak atanan Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Başak Evrensel’e konuşarak, işçilere “Kıdem tazminatının gasp edilmesine karşı örgütlenelim” çağrısı yaptı.

Tekstilde örgütlenmenin zorluklarına rağmen çalıştıklarını belirten Başak, “İşverenlerin ciddi anlamda baskısı var ve buna rağmen üyelik çalışmalarını yapıyoruz. Sendikamızın bu bölgede bir nebze olsa hareketliği var ama ciddi tekstil fabrikaları olan Batman, Diyarbakır, Mardin ve Van’ı da aktif hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

‘CİDDİ ŞEKİLDE TEPKİ GÖSTERMEMİZ GEREK’

İşçi ve emekçilere sendikalara üye olma çağrısı yapan Başak, şunları söyledi:

“Kıdem tazminatlarını fona devretme aşamasında hükümet ciddi adımlar atmaktadır. Biliyorsunuz ki eskiden parlamenter sistem vardı bir şekli ile orada masaya yatırılırdı, konuşulurdu emekçinin hakkını gasp etmemek için. Şimdi öyle bir şey de yok. Cumhurbaşkanı istediği kararı alıp uygulamaya sokuyor. İşçinin, emekçinin alın terine, birikmişmiş hakkına göz diktiler. Yani bu işi nasıl bitirebiliriz diye hesabını yapıyorlar. Bizlere de sendikadaki işçi emekçi kardeşlerimize de büyük görev düşüyor. Biliyorsun bu ülkede sendikalar çok zayıf bir durumda. Kendine yakın yandaş sendikalar var onlar bir şekilde hükümete göz kırptığı zaman adamlar da hemen bu konuda baypas ederler. Bizler sendika olarak ciddi bir mücadele veriyoruz. Benim çağrım sadece tekstil işçilerine değil bütün emekçi sınıfına, makine başında ter akıtan, her alanda bütün emekçilerin bu süreçte el ele verip buna ciddi bir şekilde tepki göstermeleri gerektiğini düşünüyorum.” (Diyarbakır/EVRENSEL)