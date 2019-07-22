İdlib'de hava saldırısı: 25 ölü

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ilçesindeki pazar yerine hava saldırılarısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Marratinnuman’da yapılan saldırıların Rusya'ya ait savaş uçaklarınca düzenlendiğini iddia etti. İlçede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son 24 saatte İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşkelere düzenlenen hava saldırılarında 40’ı aşkın kişinin öldüğü ileri sürüldü.

İDLİB ÇEVRESİNDE ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iç savaşın başından bu yana silahlı cihatçı güçlerin kalesi niteliğinde.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini ‘Gerginliği Azaltma Bölgesi’ ilan etti. Bu kapsamda Türkiye bölgedeki silahlı cihatçı güçlerin tasfiyesi için görevlendirildi.

17 Eylül 2018’de imzalanan İdlib mutabakatı ile de Türkiye bölgedeki silahlı cihatçı güçlerin tasfiyesi için görevlendirildi. Aradan geçen 10 aya rağmen cihatçı güçlerin tasfiyesi tamamlanmadığı gibi bölgedeki çatışmalar da devam ediyor. (İdlib/AA)