22 Temmuz 2019 14:32

Sağlık emekçilerinin öncelikli TİS talebi güvenceli çalışma

SES, işyerlerinde kurulan toplusözleşme masalarından çıkan talepleri açıkladı.

Sağlık emekçilerinin öncelikli TİS talebi güvenceli çalışma

Fotoğraf: Evrensel

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    SES Genel Merkezi, toplusözleşme görüşmeleri için işyerlerine kurduğu sandıklardan çıkan taleplerle toplusözleşme masasına gidiyor. Sandıklardan güvenceli çalışma talebi öne çıkarken sağlık emekçileri, performansın kaldırılmasını, temel ücretlerin ve yardımların artırılmasını, nöbet sayısına sınırlama getirilmesini ve yıllık izin sayısının artırılmasını istiyor.

    Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi’nde yapılan basın toplantısında SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, örgütlü oldukları 69 ilde kurdukları sandıklardan çıkan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini kamuoyuna açıkladı. Kara, sağlık emekçileri arasında güvenceli çalışma talebinin öne çıktığını vurgulayarak, “Farklı istihdam biçimleri, kaldırılmalı, OHAL KHK’leri iptal edilmeli, güvenlik soruşturmaları ve mülakatlar kaldırılmalı” dedi.

    ‘YILDA İKİ MAAŞ İKRAMİYE’

    Kamu emekçilerinin ücretlerindeki kayıplara ve tüketim maddelerine gelen zamlara dikkat çeken Kara, emekçiler açısından temel ücretin önemli bir talep haline geldiğini söyledi. Kara, performansa dayalı ücretlendirme sisteminin kaldırılmasını ve en düşük temel ücretin yoksulluk sınırı olan 6 bin 750 lira üstünde olacağı şekilde düzenleme yapılmasını talep ettiklerini söyledi. Kara, “Her türlü ek ödeme emekliliğe yansıtılmalı, maaşlarımızın asgari ücret tutarını aşan kısmı için gelir vergisinin ilk dilimi olan yüzde 15 uygulanmalı, çocuk, aile, giyecek vb yardımlar artırılmalı, yılda iki maaş tutarında ikramiye verilmeli, çalıştırma zorunluluğu doğduğunda nöbet ücretleri saat ücretinin en az iki katı olmalı, gece vardiyasında çalışanlara ücretleri yüzde 50 artırılarak ödenmeli, yılda bir kez 1,5 asgari ücret tutarında tatil ödeneği verilmeli” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    NÖBET SAYISINA SINIRLAMA GETİRİLMELİ

    Sağlık iş kolunun ağır ve tehlikeli işleri kapsadığına dikkat çeken Kara, atama bekleyen yüz binlerce kamu emekçisi varken üç kişinin yapacağı işin bir kişiye yaptırılmasını kabul etmediklerini söyledi. Kara, haftalık çalışma süresinin 35 saate düşürülmesini, zorla fazla çalışmanın yasaklanmasını, nöbet sayısında sınırlama ve personel eksikliğinin kadrolu istihdamla giderilmesini istedi. Kara, “Yıllık izin miktarları artırılmalı ve yol süresi eklenmeli, yakının refakate ihtiyacı olduğu durumlarda ücretli mazeretli izinli sağlanmalı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulanmalı” dedi. İşe gidiş gelişlerde zorunlu servis sağlanmasını talep ettiklerini belirten Kara, servis olmayan birimlerde aylık abonman bedeli ve gece çalışması için taksi ücreti ödenmesi gerektiğini söyledi. Kara, yıpranma yasasının tüm emekçileri ve geçmiş çalışma sürelerini kapsayacak şekilde düzenlenmesini istediklerini vurguladı.

    ÜCRETSİZ 7/24 KREŞ VE REGL İZNİ

    Sağlık alanında kadınlara yönelik eşitsizliklere dikkat çeken Kara, kadınların öne çıkan taleplerini paylaştı. Kara, 0-3 yaş arası çocukları da kapsayacak şekilde ücretsiz, 7/24 hizmet veren kreş ile kreş ödeneği istediklerini söyleyerek, ücretli doğum izninin 8 hafta doğum öncesi, altı ay doğum sonrası olarak artırılmasını, doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılan kadınların izinde geçen sürelerin emekli keseneklerinin devlet tarafından ödenmek koşuluyla emekliliğe sayılması, doğum nedeniyle babaya verilen iznin 20 güne çıkartılmasını talep ettiklerini söyledi. Kara, kadınlara regl dönemlerinde 2 gün izin istediklerini söyledi.

    Fotoğraf: Evrensel

    TAŞERONLAR KADROYA ALINMALI

    Öne çıkan diğer taleplerden bazıları şöyle:

    • Kurum içi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının en az yılda bir kez yapılmalı.
    • İşyeri sendika temsilciliği sayısı ve sendika işyeri temsilcisi izinleri artırılmalı.
    • ‘Sosyal Çalışmacı’ tanımı tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmalı.
    • Sosyal hizmetler meslek elemanları tarafından hazırlanan raporlara yöneticilerin müdahalesi engellenmeli.
    • Kadınlara hizmet veren yatılı kurumlarda çalışanların ek ödeme oranlarına puan ilave edilmeli.
    • Aile hekimlerine eş ve çocuk yardımı verilmeli.
    • ASM sözleşmeleri bireysel olmamalı, toplusözleşmeye dahil edilmeli.
    • Ek ders karşılığı çalışma kaldırılmalı, personel ihtiyacı kadrolu istihdamla karşılanmalı.
    • Nüfusa ve performansa dayalı sağlık hizmeti yerine bölge tabanlı hizmet sunumu yapılmalı.
    • Kamu dışı ve taşeron olarak istihdam edilen çalışanlar kadroya alınmalı.
    • Başta üniversiteler olmak üzere kurumlar arası naklen atama kurasının yılda en az 4 defa yapılması ve  mazeret atamalarının yapılması sağlanmalı. (Ankara/EVRENSEL)
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