Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB ile geri kabul anlaşmasını askıya aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, S-400 ve F-35 gerilimi, ABD yaptırımları, NATO'dan çıkma tartışması ve pek çok konu hakkında konuştu.

AB ile olan geri kabul anlaşmasının askıya alındığını belirten Çavuşoğlu, "Geri kabul anlaşması ve vize serbestisi aynı anda yürürlüğe girecek, geri kabul anlaşmasını askıya aldık" ifadelerini kullandı.

2016 yılında imzalanan "geri kabul" anlaşması çerçevesinde, Türkiye kendi topraklarından AB ülkelerine geçen sığınmacıları geri almayı, AB de Türkiye’ye mali yardım yapmayı taahhüt etmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

S-400 VE F-35 KRİZİ, ABD YAPTIRIMLARI

Türkiye'yi kaybetmek istemeyen bir Trump görüyoruz. ABD'nin içinden farklı sesler de geliyor. Trump, Türkiye'ye yaptırm uygulamak istemiyor. Biz Patriot başta olmak üzere gerekli savunma sistemlerini istedik. Bazı gerekçeleri bahane ederek bize bunları teslim etmediler. Biz de Rusya ile dolayısıyla S400 anlaşmasını imzaladık. Trump bu yasayı ve kararı erteleyebilir. Bizim beklentimiz bu yönde.

F-35 programından çıkarılmadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump çok açık sözlü. Gizli bir anlaşma söz konusu değil bu yüzden. Bu yüzden bu yanlış haberlere gerek yok. Çünkü ortada gizli bir anlaşma yok, buna gerek de yok.

İncirlik-Kürecik konusunda biz süreci işletiyoruz. Fakat ABD yaptırım uygularsa biz de gereken cevabı veririz. Biz bunu uygulamak istemeyiz fakat ABD bize hasmane tutum sergilerse biz de karşı adım atarız.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERİLİM VE GERİ KABUL ANLAŞMASI

Biz Yunanistan'la var olan anlaşmazlıkları beraber oturup çözmek isteriz. Yunan mevkidaşlarımızın olumlu açıklamalarını destekliyoruz. Rum yönetiminde olduğu gibi Yunanistan'da da baskı var. Doğu Akdeniz'de özellikle Kıbrıs tarafına yakın taraflarda petrol dağıtımı için iş birliğine varız dedik. Yeter ki KKTC halkının buradaki hakları onlara verilsin. Kaynak paylaşımı için atılan adımları destekleriz. AB, sadece Rum kesimi ve Yunanistan'ı memnun etmek için karar alıyor. AB'nin yaptırım kararının değeri yok, AB arabuluculuk yapmalı.

Geri kabul anlaşması ve vize serbestisi aynı anda yürürlüğe girecek, geri kabul anlaşmasını askıya aldık.

Rum kesimi ile müzakere konusunda gayriresmi görüşmelere de biz varız dedik. Biz Türkiye olarak federasyon için son müzakereleri yaptık. Önümüzdeki 5'li gayriresmi görüşme de çözüm için olacak. Herkesin fikrini öğrenmek için yeniden toplanacağız eğer gerçekleşirse.

SURİYE TOPLANTISI

ABD ile güvenli bölge için görüşüyoruz. Münbiç için somut bir adım atmadılar. 90 günde bitecek dediler, 14 ay oldu bir sonuç yok. Burdan bize tehdit devam ederse biz harekat başlatırız. Askerlerimiz hazır bekliyor, tehdit artarsa 'Doğu Fırat Harekatı'nı gerekirse başlatırız. Bu hafta artık güvenli bölgenin oluşturulması konusu konuşulacak.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerimizin olumlu sürmesini istiyoruz. Bazı ülkeler gibi parayı görüp susmadık biz. Kaşıkçı cinayetinde ilkeli tutum sergiledik gerçekleri söyledik. Bizim beklentimiz; ceset nerede bulunsun, sorumlusu kimse hesap vermesi gerekiyor.

HAKAN ATİLLA'NIN TAHLİYESİ

Hakan Atilla'nın iade sürecini takip ediyoruz. ABD'de yargı süreci işliyor. Biz bu sürecin artık sona ermesi gerektiğini söylüyoruz. Burada atılması gereken adımlar belli. Hakan Atilla için mahkeme süreci sona ermeli. Trump da kurmaylarına bu talimatı verdi. (HABER MERKEZİ)