CHP'li Tanal selin vurduğu Düzce'de: Bakanlıkların birbirinden haberi yok

Günlerdir sel ve heyelanın vurduğu Düzce’de sahada çalışan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, devlet birimlerindeki profesyonel kadro yetersizliği ve koordinasyon eksikliğine dikkat çekti, ilgili bakanlıklar arasında iletişim kopukluğu olduğunu söyledi.

Sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Düzce'ye giden Mahmut Tanal, doğal afetten etkilenen ilçe ve köylerde incelemelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, izlenimlerini Halk TV ile paylaştı. Tanal, Sakarya ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin yanı başlarındaki Düzce’nin yardımına koşmamasını eleştirdi.

SAKARYA VE KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ELEŞTİRDİ

Halk TV yayınında, Düzce’nin yanı başındaki Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yardım kampanyasına katılmamasını eleştiren Tanal, "3 ilçemizde, 24 köyde büyük bir afet yaşandı. Tabii gün ayrışma günü değil. Yaraları sarmamızın günü. Hepimizin tek amacı budur. Ancak mesela Melenağzı köyünden bahsettiniz. Melenağzı köyünün içme suyu yok. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hemen bitişiği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar yardımda bulunmadı. Yan tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi var. Yardımda bulunmadı. Bölgeye vardığımızda tespiti yaptık, ertesi gün İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri yardımda bulundu. Her şey gönderildi" dedi.

Fotoğraflar: CHP Basın

KOORDİNASYON VE TECRÜBELİ PERSONEL EKSİKLİĞİ

Düzceli yurttaşların yaralarını bir an önce sarması gereken devlet birimlerindeki profesyonel kadro yetersizliği ve koordinasyon eksikliğine dikkat çeken Tanal, "Afet Kriz Merkezindeki yönetici arkadaşlarımızın tecrübesiz ve koordinasyonu yapamamaları nedeniyle malzemeler orada duruyor, araçlar orada duruyor. Mesela bazı yerlerde kepçeler gönderildi, operatörler yok. Her şey var ama bu organizasyonu yapabilecek bir kadro eksikliği var. Bu kadro eksikliğinin bir an önce giderilmesi lazım” diye konuştu.

"BAKANLIKLARIN BİRBİRİNDEN HABERİ YOK"

İlgili bakanlıklar arasındaki iletişim kopukluğuna da dikkat çeken Tanal, şöyle devam etti:

"İktidar kanadında şunu görüyorum. Orada bir koordinasyon yok. Ulaştırmayla ilgili biran önce ilgili bakanlığın gelmesi gerekirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir an önce gelmesi gerekirken; bakıyorsunuz dağınık, birbirlerinden habersizce geliniyor. Bu da vatandaşın mağduriyetine sebebiyet veriyor. Burada amaç vatandaşlarımızın yaralarının bir an önce sarılmasıdır. Benim yetkililerden istirhamım; yani İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi canhıraş bir şekilde mücadele ediyor, yardımcı olmaya çalışırken, yönetimin organizasyon eksikliğinden vatandaşlarımız mağdur oluyor. Bu mağduriyetin biran önce giderilmesini istirham ediyorum. Sakarya ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin de destek vermesini istirham ediyorum. Melenağzı köyündeydik. Orada su yok. Melenağzının suyu Esmahanım köyünden geliyor. Şebeke sularının bağlanmasını beklersek 1-2 ay beklemek lazım. 3 kilometrelik bir hat var. Oradaki 3 kilometrelik hattı hemen seyyar bir şekilde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin bağlama imkanı varken kaç gündür halen bağlamıyor. Hiç ilgilenmiyor, hiç oralı olmuyor. Bu işin ayrısı gayrısı yoktur. Tüm vatandaşlarımızın el ele verip Düzce’ye sahip çıkması gerekiyor."

"AFET BÖLGESİ" İLAN EDİLMELİ

CHP’li Tanal, Düzce’de biran önce yaraları sarmanın yolunun bölgenin ‘afet bölgesi’ ilan edilmesinden geçtiğini belirterek, “Çünkü Afet Kanunu hükümlerinin kapsamına baktığımız zaman afetin tüm şartları gerçekleşmiş durumda. İvedilikle alt yapının düzeltilmesi gerekiyor. Evlerin, dükkanların, sağlık ocaklarının, camilerin, Kur’an kurslarının, okulların içi çamur, balçık ve mucur ile dolu olduğu için tazyikli su taşıyan tankerlerle buralar yıkanmalı ve temizliği yapılmalı” ifadelerini kullandı.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Günlerdir Düzce'de bulunan CHP’li Mahmut Tanal, ihtiyaçları ve yapılması gerekenlerini şöyle sıraladı:

"Yolların biran önce trafiğe açılması lazım. Yolların onarılması, genişletilip çakıl dökülmesi lazım. Köy yerleri, meydanları acilen temizlenmeli. Çünkü buralar çamur ve ağaç parçalarıyla dolu. Elektrik yok, elektrik biran önce verilmeli. Temiz suya ihtiyaç var. Seyyar tuvalet ihtiyacı var. Kanalizasyon hatlarının biran önce onarılması lazım. Çamuru temizlemek için pompalara ihtiyaç var. Vatandaşlarımızın zarar gören araçları derelerden çıkarılmalı. İnsanlar güvenlikli bölgelere taşınabilmeli. Çünkü kademeli olarak derelerin ıslah edilmesi gerekiyor. Bağ ve bahçeler zarar gördü. Vatandaşlar kışlık yiyeceklerini temin ediyordu. Fındık bahçeleri yine aynı şekilde zarar gördü. Fındığın sezonu gelmiş durumda. Mevsimlik işçiler gelmiş. Bu işçilerin en azından kalabilecekleri yerlerin biran önce yapılması lazım veya konteynerlerin konulması gerekiyor. Su olmadığı için su şebekelerinin bağlanması zaman alacağından, en azından geçici su depolarının konulması lazım. Sahra çadırlarının konulması gerekiyor. Bu anlamda barınma, gıda, giyim, temizlik, çadır, temiz su, ekmek, sıcak yemek ihtiyacı var." (HABER MERKEZİ)