22 Temmuz 2019 13:44
Meteoroloji Müdürlüğü'nde civa dolu fanus kırıldı: 13 kişi hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kalibrasyon merkezinde, içinde civa bulunan cam fanus yere düştü. Civadan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA
Ankara'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezinde, içinde cıva bulunan cam fanusun yere düşerek kırılması sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.
Keçiören ilçesi Sanatoryum Caddesi üzerinde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezinde, saat 13.00 sıralarında içinde cıva bulunan fanus, iddiaya göre yere düşerek kırıldı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Cıvadan etkilenen 13 kişi hastaneye götürüldü. AFAD ekipleri, içeride temizlik çalışması başlatırken, personele de önlem amacıyla eldiven ve maske dağıtıldı. (DHA)
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