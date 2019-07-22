Meteoroloji Müdürlüğü'nde civa dolu fanus kırıldı: 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 22 Temmuz 2019 Pazartesi

Hükümetin olmayan mülteci politikası ve çığ gibi büyüyen sorunlar, ABD ile gerilim, dünyadaki gelişmeler, Pamukova tren kazasının yıl dönümü, kamu emekçilerinin TİS süreci ve daha fazlası…