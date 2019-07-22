Ceren Damar'ı öldüren öğrencisine ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Akademisyen Ceren Damar'ı öldüren Hasan İsmail H.’nin anne ve babası hakkında takipsizlik kararı verdi. Katil Hasan İsmail H. hakkında da "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel‘in, 2 Ocak 2019 tarihinde öğrencisi Hasan İsmail H. tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırladığı iddianame Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Savcılık, şüpheli Hasan İsmail H. hakkında "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

İddianamede, Hasan İsmail H.’nin 2014’te başladığı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2015’te Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesine yatay geçiş yaptığı, danışmanı Ceren Damar Şenel’in kendisiyle yeterince ilgilenmediğini düşünerek husumet duymaya başladığı belirtildi. İddianamede, Hasan İsmail H.’nin 2016’da “devlet teorisi” sınavında kopya çekerken Şenel tarafından yakalanarak hakkında işlem yapıldığı, bir hafta okuldan uzaklaştırma cezası verildiği, şüphelinin danışmanına yönelik husumetinin bu nedenle arttığı iddia edildi. Hasan İsmail H’nin babası hakkında “Nitelikli şekilde kasten öldürmeye yardım ve yargı görevini yapanı etkileme”, annesi hakkında ise ‘Yargı görevini yapanı etkileme’ suçundan takipsizlik kararı verildi.

Hasan İsmail H.’nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak. (HABER MERKEZİ)

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