İran'dan "17 ABD casusu" açıklaması: Bazıları idam cezasına çarptırıldı
İran, ellerinde "ABD adına casusluk yaptığı" iddia edilen 17 tutuklu bulunduğunu, bunlardan bazılarının idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.
İran bayrağı | Fotoğraf: Pixabay
İran İstihbarat Bakanlığı, ellerinde ABD adına casusluk yaptığını iddia ettikleri 17 tutuklu bulunduğunu bunlardan bazılarının da idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.
AA'nın Fars Haber Ajansından yansıttığı habere göre, İran İstihbarat Bakanlığı "17 kişilik casusluk şebekesine" ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Ülkede önemli mevkilerde görev yapan 17 kişi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) adına faaliyet yürütme suçlamasıyla tutuklu bulunuyor." ifadelerine yer verildi.
Habere göre, 17 Haziran'da gözaltına alınan söz konusu isimlerden bazıları mahkeme tarafından "bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldı.
Söz konusu kişilerin kimlikleri hakkında bilgi verilmezken, suçlamaya dair görüntülerin kamuoyuyla bugün paylaşılacağı belirtildi. (DIŞ HABERLER)