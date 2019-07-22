Çavuşoğlu: Suriye'de güvenli bölge oluşmazsa harekat düzenleriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi, ABD'nin F-35 yaptırımı, AB ile ilişkiler ve Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalar yaptı.

(F-35) - TÜRKİYE İHTİYAÇLARINI BAŞKA KAYNAKLARDAN GİDERMEYE ÇALIŞIR

S-400'lerin "Barışı korumak için" olduğunu savunan Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından aksıya alması için de "Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin bu projeden çıkarılmasına karşılar. Trump verdiği sözü tutmak için uğraşıyor. Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidermeye çalışır" dedi.

TGRT yayınında konuşan Çavuşoğlu, "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız. Bizim de ABD'ye verecek cevaplarımız olacaktır" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE, NATO'DAN ÇIKARILAMAZ"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasının mümkün olmadığını söyleyerek "Eksen kayması tartışmalarına gülüyorum. Türkiye'nin tek boyutlu bir politika mı izlemesi gerekiyor? Dış politikada yeni açılımlar olacak" şeklinde konuştu.

"AB'NİN KAPISINDA BEKLEYECEK ÜLKE DEĞİLİZ"

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilere de değinen Dışişleri Bakanı, "AB'nin kapısında bekleyecek ülke değiliz. Geri kabul anlaşmasını askıya aldık" dedi. Çavuşoğlu, AB ile gerilim yaşanan bölgelerden Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere dair de "Sondaj çalışmaları devam ediyor, henüz açıklanacak bir düzeyde değil" dedi.

ABD İLE SURİYE TOPLANTISI

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile bu hafta Suriye'de güvenli bölgenin oluşturulması konusunun konuşulacağını belirtti.

Çavuşoğlu, "Güvenli bölge oluşmazsa ve bize tehdit devam ederse Fırat'ın doğusuna harekat düzenleriz" dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, bugün Ankara'ya geldi. Jeffrey'nin yetkililerle bu konuyu görüşeceği aktarılıyor. (DIŞ HABERLER)

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