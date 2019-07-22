22 Temmuz 2019 11:20
Venezuela'da otobüs durağında bekleyenlere ateş açıldı, 7 kişi hayatını kaybetti
Venezuela'da Bolivar eyaletinin San Felix kentinde otobüs durağına ateş açıldı, 7 kişi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Pableysa Ostos/Twitter
Venezuela'nın Bolivar eyaletine bağlı San Felix'te otobüs durağında düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
El Nacional gazetesinin haberine göre bir araçtan çıktığı belirtilen saldırganlar otobüs durağına doğru rastgele ateş açtı.
4'ü kadın 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan 2 yaşındaki bir çocuğun sağ kurtulduğu açıklandı.
Hayatını kaybedenlerin kimlik bilgileri şöyle:
- 81 yaşındaki Regulo Decena Pastor
- 32 yaşındaki Miguel Angel Austidillo
- 20 yaşındaki Nelson Jose Chacon
- 53 yaşındaki Francis Gustavo Rivas
- 44 yaşındaki Santa Josefina Malave Pumiaca
- 17 yaşındaki Yennifer del Valle Vallenilla Centeno
- 27 yaşındaki Lismar del Carmen Diaz Bonilla. Bonilla'nın bir polisin eşi olduğu belirtildi.
Şu ana kadar saldırganlardan hiçbiri yakalanamadı. (DIŞ HABERLER)