Kosta Rika'da 19 kişi sahte içkiden zehirlendi: 30 bin şişe toplatıldı

Kosta Rika hükümeti, birkaç hafta içinde 19 kişinin metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetmesi nedeniyle ulusal acil durum ilan etti. Hükümet bazı içki markalarının metil alkol barındırdığını açıkladı.

CBS News'in haberine göre, Kosta Rika'da haziran ayının başından beri 14 erkek ve 5 kadın metil alkolden zehirlendi. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Hükümet 30 bin şişe içkiyi zehirli oldukları şüphesiyle toplattı. İçinde metil alkol barındığı tespit edilen 7 içki markası açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü de metil alkol zehirlenmesinin sahte içki üretimiyle ilgisi olduğunu açıkladı. Son zamanlarda Norveç, Hindistan ve Türkiye'de sahte içkiye bağlı ölümler artıyor.

Türkiye'de ise metil alkol zehirlenmesi nedeniyle, Adana'da hayatını kaybeden kişi sayısı 11'e yükselirken; Mersin, Niğde ve Osmaniye de dahil toplamda 22 kişi yaşamını yitirdi. (DIŞ HABERLER)

Sahte içkiden bir kişi daha yaşamını yitirdi