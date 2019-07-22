22 Temmuz 2019 09:51

Tekirdağ’da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendi

Tekirdağ'da 45 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ’da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendi

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Tekirdağ'da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

    Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir dönerciden döner yiyen 45 kişi, bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Başta Tekirdağ Devlet Hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere başvuranlar, bir süre müşahede altında tutulup, tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

    Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (Tekirdağ/DHA)

    Rize'de nişan yemeğinden zehirlenen sayısı 231'e çıktı

    Rize'de nişan yemeğinden zehirlenen sayısı 231'e çıktı

    ÖNCEKİ HABER

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 22 Temmuz 2019 Pazartesi
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Eşeğin sigortası mı olur?

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Vitrin

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Kamuda TİS süreci

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Şampiyon Cezayir, 'La Casa Del Muradiye'ye karşı!

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    İlhan Başgöz'ün Güre'de halk bilimi yaz okulu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İsrail, Doğu Kudüs'te yıkıma başladı
    İsrail, Doğu Kudüs'te yıkıma başladı

    İsrail, Doğu Kudüs'te Sur Bahir bölgesindeki Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı binaları yıkmaya başladı.

    GÜNCELLENDİ
    Düzce'de sel felaketinin bilançosu: 2 ölü, 5 kayıp
    Düzce'de sel felaketinin bilançosu: 2 ölü, 5 kayıp

    Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 6 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları pazartesi sabahı itibarıyla devam ediyor.

    Kamu TİS’inin gösterdikleri
    Kamu TİS’inin gösterdikleri

    Kuralları ve koşulları burjuva hukuku içinde belirlenen toplu pazarlık sürecinde emeği üzerinde söz sahibi olabilmesi için emekçilerin güçlü bir örgütlenmeye ihtiyacı vardır.

    KESK ve Kamu-Sen genel başkanları TİS sürecini değerlendirdi
    KESK ve Kamu-Sen genel başkanları TİS sürecini değerlendirdi

    Toplusözleşme masasına oturacak olan üç konfederasyondan KESK ve Türkiye Kamu-Sen genel başkanları Aysun Gezen ve Önder Kahveci, TİS sürecini değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı, kontenjanların tamamına yakını doldu
    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı, kontenjanların tamamına yakını doldu

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. Kontenjanların yüzde 100'e yakını, ilk yerleştirmede doldu.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 22 Temmuz 2019 Pazartesi
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 22 Temmuz 2019 Pazartesi

    Hükümetin olmayan mülteci politikası ve çığ gibi büyüyen sorunlar, ABD ile gerilim, dünyadaki gelişmeler, Pamukova tren kazasının yıl dönümü, kamu emekçilerinin TİS süreci ve daha fazlası…

    GÜNCELLENDİ
    Doç. Dr. Tuna Altınel: Bir arpa boyu yol gidebilmişsem ne mutlu
    Doç. Dr. Tuna Altınel: Bir arpa boyu yol gidebilmişsem ne mutlu

    “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için yargılanan akademisyenlerden olan ve tutuklanan Doç. Dr. Tuna Altınel, imzaladığı bildiriyle ilgili "Parçası olmaktan gurur duyuyorum" diyor.

    GÜNCELLENDİ
    Dünya Turu | Porto Riko: Hapishanedeki ülkede isyan
    Dünya Turu | Porto Riko: Hapishanedeki ülkede isyan

    Bu hafta Porto Riko isyanına, Koreli işçilerin grevine, Ekvador’un her haliyle güzel kadınlarına, Venezuela’dan İspanya’ya ulaşan bir insanlık suçuna ve Arjantinli kayıpların hatırasına uğruyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Karikatürist Emrah Ablak’ın motosiklet günlüğü
    Karikatürist Emrah Ablak’ın motosiklet günlüğü
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    GÜNCELLENDİ
    Avrupa futbolunda 2019 yaz döneminin en pahalı transferleri
    Avrupa futbolunda 2019 yaz döneminin en pahalı transferleri
    Gençlik kampının enerjisini okullara, işyerlerine taşıma zamanı
    Gençlik kampının enerjisini okullara, işyerlerine taşıma zamanı
    17. Gençlik Yaz Kampı: Gençler atölyelerde üretti, tartıştı, paylaştı ve eğlendi
    17. Gençlik Yaz Kampı: Gençler atölyelerde üretti, tartıştı, paylaştı ve eğlendi
    GÜNCELLENDİ
    "Batı, İran’ı hafife almamalı"
    "Batı, İran’ı hafife almamalı"

    Batı ülkeleriyle İran arasındaki tanker gerilimi geçtiğimiz hafta Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerle yeni bir boyut aldı. Arap basınındaki yazılarda Batı’nın İran’ı hafife almaması gerektiği yorumları

    Toplusözleşme, taleplerimizi kararlılıkla savunduğumuz bir mücadele olmalıdır
    Toplusözleşme, taleplerimizi kararlılıkla savunduğumuz bir mücadele olmalıdır

    Hükümet krizin faturasını işçilere, kamu emekçilerine çıkarmaya çalışırken toplusözleşme süreçlerini de bunun için kullanmak istiyor. Ekonomik kazanımlar ve bütün haklar pazarlık konusu ediliyor.

    Kamu emekçileri: Toplusözleşme taleplerimiz etrafında birleşelim
    Kamu emekçileri: Toplusözleşme taleplerimiz etrafında birleşelim

    İnsanca yaşanacak ücret ve çalışma koşulları taleplerimizin sözleşme masasında kabul edilmesi, ancak işyerinden başlayarak birleşip mücadeleyi yükseltmemizle mümkün.

    Pamukova tren faciasından ders alınmadı, acılar büyüdü
    Pamukova tren faciasından ders alınmadı, acılar büyüdü

    Pamukova’da 41 kişinin yaşamını yitirdiği hızlı tren kazasının üzerinden 15 yıl geçti ancak bu kazadan hiçbir ders çıkarılmadı, demir yolunda yeni ölümler yaşanmaya devam etti.

    İZENERJİ sözleşmesinde işçinin iradesi öne çıktı
    İZENERJİ sözleşmesinde işçinin iradesi öne çıktı

    İZENERJİ sözleşmesinde ücretlerde ve sosyal haklarda kazanım elde edildi. KHK ile geçişi yapılan işçiler de sözleşmeye girdi.

    Seçeneksiz değiliz
    Seçeneksiz değiliz

    TCDD’de çalışan bir demiryolu işçisi Evrensel'e yazdı: Oyalamaya, ötelemeye çalışma çabası ve mecbur kalınınca da günü kurtaran ama yarınları feda eden yaklaşımlardan kurtulmalıyız.

    Güvenlik soruşturması nedir?
    Güvenlik soruşturması nedir?

    Güvenlik soruşturması mağdurları Evrensel'e yazdı: Milletvekillerini, Adalet Bakanlığı yetkililerini, insan hakları komisyonlarını, hukuk kuruluşlarını yanımızda olmaya çağırıyoz.

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da
    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin hükümetin davetiyle Ankara'ya geldiği ve yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceği duyuruldu.

    GÜNCELLENDİ
    Ukrayna'daki erken genel seçimde Zelenskiy'in partisi açık ara birinci
    Ukrayna'daki erken genel seçimde Zelenskiy'in partisi açık ara birinci

    Ukrayna'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi en çok oyu aldı.

    Dersim’de ‘Tunç Eli’ kırımı
    Dersim’de ‘Tunç Eli’ kırımı

    Nevzat Onaran, "Dersim mi Tunceli mi" tartışmasını tarihsel belgelerin tanıklığına başvurarak inceliyor ve meselenin sembolik bir isim tartışmasının ötesinde olduğunu vurguluyor.

    GÜNCELLENDİ
    Davutoğlu yayını sonrası Yavuz Oğhan’ın Sputnik'teki iki programına son verildi
    Davutoğlu yayını sonrası Yavuz Oğhan’ın Sputnik'teki iki programına son verildi

    Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu konuk alan Yavuz Oğhan'ın Sputnik'teki iki programı kaldırıldı. Gazeteci Zafer Arapkirli de RS FM ile yollarını ayırdığını duyurdu.

    Yahya Kaptan halkı: Tramvay güzargahı halkın görüşü alınarak belirlenmeli
    Yahya Kaptan halkı: Tramvay güzargahı halkın görüşü alınarak belirlenmeli

    Yahya Kaptan Mahallesi halkı, tramvay güzergahının yürüyüş yolu olarak kullandıkları alandan geçme ihtimali üzerine bir araya geldi.

    Avukat Akay: 'Çözüm sürecini bitiren' Ceylanpınar davası faili meçhule gidiyor
    Avukat Akay: 'Çözüm sürecini bitiren' Ceylanpınar davası faili meçhule gidiyor

    Ceylanpınar'da iki polisin öldürülmesi olayının üzerinden 4 yıl geçti. Davanın avukatı Hüseyin Akay, dosyanın "faili meçhule" doğru ilerlediğini söyledi.

    Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye yeni atamalar
    Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye yeni atamalar

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinde üç yeni atama yapıldı.

    İşe iade davasını kazanan Sibaş işçileri: İşe dönene kadar mücadeleye devam
    İşe iade davasını kazanan Sibaş işçileri: İşe dönene kadar mücadeleye devam

    Mahkeme kararı uygulanana kadar direnişlerini sürdüreceklerini ifade eden Sibaş işçileri, “Biz direnişi mahkemede kazanmak için değil iş başı yapmak için verdik” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Kadıköy'de Suruç anmasına polis saldırdı: HDP ve CHP'li vekiller yaralandı
    Kadıköy'de Suruç anmasına polis saldırdı: HDP ve CHP'li vekiller yaralandı

    Suruç Katliamı’nın 4’üncü yıl dönümünde Kadıköy’de yapılmak istenen kitlesel yürüyüşe polis saldırdı. HDP’li ve CHP'li milletvekilleri yaralanırken, 23 kişi gözaltına alındı.