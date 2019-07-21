ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye'de olduğu ve yetkililerle Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ele alacağı bildirildi.

AA'nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin Türkiye hükümetinin davetiyle Ankara'ya gittiği belirtildi.

Jeffrey'nin 22-23 Temmuz'da Türkiyeli yetkililerle görüşeceği kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi Jeffrey ve Türk yetkililer, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını, Suriye ihtilafının çözülmesine yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanması ve IŞİD'in yenilgisinin kalıcı hale getirilmesi gibi devam eden çabalarımızı ele alacak." ifadesi yer aldı.

ABD ve AB ile yaşanan S-400 ve Doğu Akdeniz gerilimlerinin yanı sıra Türkiye'nin Suriye sınırına yaptığı askeri yığınak nedeniyle bölgede kritik ve hassas bir süreçten geçiliyor. (DIŞ HABERLER)