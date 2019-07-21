Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi yarın (22 Temmuz Pazartesi) yapılacak. Kura çekimiyle birlikte Trabzonspor'un ve 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli olacak.

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi ise TSİ 13.25'te başlayacak. Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

TRABZONSPOR KİMLERLE EŞLEŞEBİLİR?

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri şöyle:

Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

AEK (Yunanistan)

Espanyol (İspanya) - Stjarnan (İzlanda) eşleşmesinin galibi

Domzale (Slovenya) - Malmö (İsveç) eşleşmesinin galibi

Buducnost Podgorica (Karadağ) - Zorya Luhanks (Ukrayna) eşleşmesinin galibi

Arsenal Tula (Rusya) - Neftçi Bakü (Azerbaycan) eşleşmesinin galibi

YENİ MALATYASPOR'UN OLASI RAKİPLERİ

2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'un bu turu geçmesi halinde eşleşebileceği takımlarsa şöyle:

Rijeka (Hırvatistan)

PSV (Hollanda) - Basel (İsviçre) eşleşmesinin kaybedeni (Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçı)

Connah's Quay Nomads (Galler) - Partizan (Sırbistan)

Flora Tallinn (Estonya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

Jeunesse Esch (Lüksemburg) - Vitoria de Guimaraes (Portekiz).

(SPOR SERVİSİ)

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