Hong Kong'da "Şüphelilerin Çin'e iadesi"ne karşı protestoya polis müdahalesi

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, şüphelilerin Çin’e iade tasarısı ve polisin protestolara karşı tavrını protesto için dev bir yürüyüş düzenlendi. Eylemin sonunda polis bir kez daha gaz bombalarıyla kitleye müdahalede bulundu.

AA'nın haberine göre Sivil İnsan Hakları Cephesince organize edilen yürüyüşe, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu on binlerce kişi katıldı.

Victoria Parkı’ndan gruplar halinde yürüyüşe başlayanlar, emniyet güçlerinin güvenlik gerekçesiyle merkezi hükümet binalarına kadar yürümesine izin vermemesi üzerine, eylem rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

Yürüyüş boyunca "Çin’e iadeye hayır", "Özgür Hong Kong", "Polise bağımsız soruşturma" ve "Şimdi demokrasi" sloganları atan protestocular, dövizlerle de Hong Kong’un özerkliğine müdahale etmekle suçladığı Pekin yönetimine tepki gösterdi.

Wan Chai bölgesinde bulunan Hong Kong Polis Merkezi’nde yürüyüşlerini sonlandıran gruplar, burada akşam saatlerine kadar kalarak protestolarını sürdürmeyi hedefliyordu. Ancak BBC'nin haberine göre burada arbede yaşandı ve polis kitleyi gaz bombalarıyla dağıttı.

Protestoya katılan Hong Konglu sanatçı Denise Ho, gösteri öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin taleplerini dikkate alarak Çin’e iade yasasını iptal etmesi gerektiğini söyleyerek polisin eylemlere yönelik şiddetini araştırmak için bağımsız soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Gruplar, yürüyüşün sonunda polis merkezi önünde toplanarak sloganlar atmayı sürdürdü. Polis güçleri, dev bariyerlerle kuşattıkları polis merkezinin etrafına, öfkeli kalabalığın merkeze girmeye çalışması ihtimaline karşı demir çubuklarla takviye yaptı.

Zanlıların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısı, geniş katılımlı protesto gösterilerine neden oluyor.

Hong Kong'da hükümet yanlıları da Çin'e iade yasa tasarısını protesto edenlerin körüklediğini savunduğu polis karşıtlığını protesto amacıyla dün merkezi hükümet ofislerinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Yaklaşık iki aydır süren hükümet karşıtı gösteriler, Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam'in "Tasarı öldü." açıklamasına rağmen hız kesmiyor.

Önceki protestolarda polis ile kitle arasında çıkan arbedelerde çok sayıda kişi yaralanmıştı.

ÇİN'E İADE TASARISI

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

HONG KONG'UN STATÜSÜ

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı. (DIŞ HABERLER)

Hong Kong'da "Şüphelilerin Çin'e iadesi" yasasına karşı protesto sürüyor