Emek örgütlerinden Diyarbakır'daki mitinge çağrı: Barışa sahip çıkacağız

Diyarbakır’da 22 Temmuz'da düzenlenecek olan “Onurlu barış için demokratik çözüm” mitingin öncesi katılım çağrısı yapan emek örgütleri, “Barışın yanı sıra elimizden alınan veya alınmak istenen haklarımıza sahip çıkacağız” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütü’nün 22 Temmuz Pazartesi günü "Onurlu barış için demokratik çözüm" şiarıyla İstasyon Meydanı’nda yapacağı miting için Valiliğe yaptığı başvuru kabul edildi. Yarın saat 17.00’de başlayacak mitinge, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven’in yanısıra çeşitli sendika ve siyasi partiler de katılacak. Ayrıca mitingde, Çarnewa ve Koma Azad da ezgileriyle sahne alacak.

"EMEKÇİLERİN TALEPLERİ KABUL EDİLMİYOR"

KESK Diyarbakır Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nasır Demirkıran, barış taleplerini alanlarda haykıracaklarını belirterek, “Savaşın olduğu bir ortamda emeğe saldırılar büyük oluyor. Emekçilerin, var olan kazanımları ellerinden alındığı gibi talepleri de görmezden geliniyor. Tüm talepler iktidarın istediği ölçüde oluyor. Aksi taktirde baskı, işten atılma ve tutuklama tehdidi öne çıkıyor. Savaş koşullarında hiçbir talebimiz kabul edilmiyor” dedi.

Bugün gerçekleştirilecek mitingde emekçilerin katılımının önemine vurgu yapan Demirkıran, “Barışın yanı sıra elimizden alınan veya alınmak istenen haklarımıza sahip çıkacağız. Toplu İş Sözleşmelerini (TİS) haykıracağız. Barışın kazananı olacağız. Barış için yapılacak olan tüm girişimlere destek vereceğiz. Bundan kaynaklı sendikal mücadele de yer alan ya da yer almayan tüm emekçiler mitingde yerini alarak emeğin sesi olmalı” diye konuştu.

"KADINLAR DA BARIŞI HAYKIRMALI"

DİSK/Genel-İş 2 Nolu Şube Eş Başkanı Hanife Kardaş da, kadının emeğinin yok sayıldığı bir dönemden geçildiğini kaydederek, “Savaş en çok da kadın emeğine saldırıyor. Kadın ve çocuk savaşın birinci mağduru oluyor. Hem acı boyut hem de emek boyutu var bu mağduriyetin. Bu yüzden barışı en çok haykıran kadındır. Sendikal mücadelede yer alan kadın emeğine sahip çıkmalı ve barışı haykırmalı” dedi. (Diyarbakır/MA)