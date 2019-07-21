Buca Belediyesi işçilerinden Aliağa işçilerine destek

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikasında örgütlü Buca Belediyesi işçileri, Aliağa Belediyesinde MHP’li Başkanı Serkan Acar tarafından işten atılan 179 işçinin işe geri alınmasını talep etti.

DİSK’e bağlı sendikaların İzmir şubeleri tarafından, işten atılan 179 işçinin işine geri dönmesi amacıyla "Aliağa’daki işçi kıyımına dur de" denilerek başlatılan imza kampanyası iki gün süreyle Şirinyer Migros önünde gerçekleştirilerek. Önceki gün Temizlik İşleri Atölyelerinde yapılan açıklama ve ardından iş başı öncesi Fidanlık, Park ve Bahçelerde, öğle saatlerinde Fen İşleri Atölyelerinde ve mesai bitiminde de Buca Belediyesi önünde işçilerin katılımıyla basın açıklamaları yapıldı. Atılan işçilerin geri alınması talep edildi.

"BİZLER ALİAĞA HALKINA HİZMET ETTİK"

Mesai bitiminde “Aliağa İşçisi Yalnız Değildir” pankartı açarak belediye önünde toplanan işçiler basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Buca Belediyesi Genel-İş 5 İzmir No’lu Şubesine bağlı Buca Belediyesi İşyeri Temsilcisi Serdar Gökhan okudu. Gökhan, 179 işçinin Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından “teknolojik gelişme, bütün şehir yasası ve ekonomik yetersizlik” bahaneleriyle işten atıldığını hatırlatarak, “Aliağa bugün borç batağı içerisindeyse bunun sorumlusu biz çalışanlar değiliz. Belediyenin gelir-giderleri, yapılan harcamalar, satılan arsalardan sağlanan kazançlar, kiralık araçlara ödenen fahiş tutarlar şeffaf bir şekilde halka açıklanırsa bunu herkes görür. Satılan onca belediye arsasına rağmen borç yükü 35 milyon liradan 250 milyon liraya çıktıysa, ortada kötü bir yönetim vardır demektir. Ve şu bilinmelidir ki, belediyeyi biz yönetmedik, bizler sadece verilen görevleri yerine getirdik, Aliağa halkına hizmet ettik” dedi.

Gökhan, “Hepimiz emekçiyiz. Yarın bütün patronların, ben istediğimi alır istediğimi çıkarırım diyerek, sizleri de işsiz bırakmaması için bugün verdiğimiz mücadeleye destek olun. Biz kazanır ve işimize dönersek, bütün Aliağa işçisi ve işten atılan işçiler kazanır” diyerek mücadele çağrısı yaptı. (İzmir/EVRENSEL)

Aliağa Belediyesinden çıkarılan işçiler mücadeleye devam ediyor

Aliağa Belediyesi işçileri aileleriyle eylemde: Atılan işçiler geri alınsın

Aliağa Belediyesinden 47 işçi daha çıkarıldı, işçiler iş bıraktı

Aliağa Belediyesi işçileri ödenmeyen ücretlerini istiyor

Aliağa Belediyesinden atılan işçilere diğer belediyelerin işçilerinden destek