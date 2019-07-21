21 Temmuz 2019 15:54

Öykü Arin ‘kelebek’ oldu, annesi "Donör olma" çağrısı yaptı

Lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Öykü Arin'ın kelebek kostümü giyip dans ettiği anları paylaşan annesi Eylem Şen Yazıcı herkese kök hücre bağışı yapma çağrısında bulundu.

Öykü Arin ‘kelebek’ oldu, annesi "Donör olma" çağrısı yaptı

Ekran görüntüsü: @EylemSen Twitter hesabı

    • Paylaş

    Antalya’da Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulmasının ardından aylar sonra evine dönebilen Öykü Arin, normal odaya alındı ve doktor kontrolünde zaman zaman evine gidebiliyor. Uzun zaman sonra evde annesiyle vakit geçiren Öykü Arin'in kelebek ve deniz kızı kostümü giyip dans ettiği anlar annesi Eylem Şen Yazıcı'yı sevinçten ağlattı.

    John Lennon'ın 'Imagine' şarkısı eşliğinde kızının kelebek dansının videosunu çeken Yazıcı, Twitter hesabından "Imagine... Bir çocuğun, bir insanın hayata tutunmasını sağlamak için kanatlandırmak sizin elinizde. Kök hücre bağışı yapın. Donör olun, vazgeçmeyin, verdiğiniz kan numunelerinin takipçisi olun" mesajını paylaştı.

    Yazıcı, “Gerçekten gözümden yaşlar geliyor, o kadar güzelsin ki” dediği kızına 'Imagine' şarkısının sözlerinin bir bölümünü çevirdi: "Benim bir hayalperest olduğumu düşünebilirsin ama tek başıma değilim, benim gibi milyonlar var."

    Yazıcı, videoya, “90 günde devri alem, kapalı bir steril odada masallarla, düşlerle geçti” notunu düştü. (HABER MERKEZİ)

    Öykü Arin için yeni umut

    Öykü Arin için yeni umut

    Öykü Arin için 60 günlük kritik süreç

    Öykü Arin için 60 günlük kritik süreç

    Öykü Arin 74 gün sonra ilk kez dışarı çıktı

    Öykü Arin 74 gün sonra ilk kez dışarı çıktı

    ÖNCEKİ HABER

    Gümüşhane'de kentin üst yamacına dökülen tonlarca hafriyat halkı korkutuyor
    YAZARLAR
    Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    İnkârın kör kuyusundaki esaret ve linç!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    İşe dair yeni trend: Biz biliyoruz da mı yapıyoruz?

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Zamanı ne zaman?

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Dostum dostum güzel dostum...

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Islık

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    2 çocuk, 33 can, gerisi yalan

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Amerikan yaşam tarzı

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Düşük doz radyasyon, p53 mutasyonları ve kanser

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Kemal Tahir sinemada

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Şeytani anayasalar’ meselesi (1)

     Yaşar ATAN
    Yaşar ATAN

    Sancılı ozanın son isteği
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Avukat Akay: 'Çözüm sürecini bitiren' Ceylanpınar davası faili meçhule gidiyor
    Avukat Akay: 'Çözüm sürecini bitiren' Ceylanpınar davası faili meçhule gidiyor

    Ceylanpınar'da iki polisin öldürülmesi olayının üzerinden 4 yıl geçti. Davanın avukatı Hüseyin Akay, dosyanın "faili meçhule" doğru ilerlediğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Düzce'de sel felaketinin bilançosu: 2 ölü, 5 kayıp
    Düzce'de sel felaketinin bilançosu: 2 ölü, 5 kayıp

    Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 5 kişi aranıyor.

    Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye yeni atamalar
    Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye yeni atamalar

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinde üç yeni atama yapıldı.

    İstanbul’da mültecilere operasyon: Mülteciler evlere ve atölyelere kapandı
    İstanbul’da mültecilere operasyon: Mülteciler evlere ve atölyelere kapandı

    İstanbul’un çeşitli ilçelerinde mültecilere dönük operasyonlar düzenleniyor. Geri gönderme korkusu yaşayan mülteciler evlerinden, iş yerlerinden dışarı çıkamaz hale geldi.

    Avrupa siyasetçileri demokrasiye karşı
    Avrupa siyasetçileri demokrasiye karşı

    Avrupa’nın gündeminde geçtiğimiz hafta ticari anlaşmalar, mültecilere engeller ve meclis kapatma tehditleri vardı.

    İşe iade davasını kazanan Sibaş işçileri: İşe dönene kadar mücadeleye devam
    İşe iade davasını kazanan Sibaş işçileri: İşe dönene kadar mücadeleye devam

    Mahkeme kararı uygulanana kadar direnişlerini sürdüreceklerini ifade eden Sibaş işçileri, “Biz direnişi mahkemede kazanmak için değil iş başı yapmak için verdik” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Kadıköy'de Suruç anmasına polis saldırdı: HDP ve CHP'li vekiller yaralandı
    Kadıköy'de Suruç anmasına polis saldırdı: HDP ve CHP'li vekiller yaralandı

    Suruç Katliamı’nın 4’üncü yıl dönümünde Kadıköy’de yapılmak istenen kitlesel yürüyüşe polis saldırdı. HDP’li ve CHP'li milletvekilleri yaralanırken, 23 kişi gözaltına alındı.

    Fox TV küçülme nedeniyle 3 isimle yollarını ayırdı
    Fox TV küçülme nedeniyle 3 isimle yollarını ayırdı

    Disney ile 21. Century Fox şirketlerinin birleşmesi sonrası yaşanan daralmanın ardından FOX Haber 3 isimle yollarını ayırdığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Avrupa futbolunda 2019 yaz döneminin en pahalı transferleri
    Avrupa futbolunda 2019 yaz döneminin en pahalı transferleri
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Gençlik kampının enerjisini okullara, işyerlerine taşıma zamanı
    Gençlik kampının enerjisini okullara, işyerlerine taşıma zamanı
    17. Gençlik Yaz Kampı: Gençler atölyelerde üretti, tartıştı, paylaştı ve eğlendi
    17. Gençlik Yaz Kampı: Gençler atölyelerde üretti, tartıştı, paylaştı ve eğlendi
    "Anadolu kültürü bana ilham veriyor"
    "Anadolu kültürü bana ilham veriyor"
    Ülke genelinde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak (20 Temmuz 2019)
    Ülke genelinde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak (20 Temmuz 2019)
    GÜNCELLENDİ
    Davutoğlu yayını sonrası Yavuz Oğhan’ın Sputnik'teki iki programına son verildi
    Davutoğlu yayını sonrası Yavuz Oğhan’ın Sputnik'teki iki programına son verildi

    Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu konuk alan Yavuz Oğhan'ın Sputnik'teki iki programı kaldırıldı. Gazeteci Zafer Arapkirli de RS FM ile yollarını ayırdığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    İran ve İngiltere arasında Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geriliminde yaşananlar
    İran ve İngiltere arasında Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geriliminde yaşananlar

    İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoymasının ardından İran’ın maslahatgüzarı İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve nota verildi.

    "Bakur Belgeseline ceza sinema tarihine kara lekedir"
    "Bakur Belgeseline ceza sinema tarihine kara lekedir"

    "Bakur" belgeselinin yönetmenleri Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel ile dayanışma amacıyla Taksim Hill Otel'de basın toplantısı düzenlendi.

    GÜNCELLENDİ
    Suruç'ta katledilen 33 kişi için her yerde anma: Adalet gelene kadar
    Suruç'ta katledilen 33 kişi için her yerde anma: Adalet gelene kadar

    Suruç Katliamı'nda yaşamını yitiren 33 kişi, Türkiye'nin pek çok ilinde anıldı: Adaleti 4 yıldır sokaklarda arıyoruz, onlar için adaleti bulana kadar buradayız.

    Cargill işçileri patronun işe iade kararına uymasını istedi
    Cargill işçileri patronun işe iade kararına uymasını istedi

    Sendikalaştıkları için işten atılan ve 459 gündür direnişte olan Cargill işçileri, işe iade davasını kazanmasına rağmen iş başı yaptırılmıyor. İşçiler direnişini fabrika önünde sürdürüyor.

    Cumartesi Anneleri Hasan Gülünay'ın akıbetini sordu
    Cumartesi Anneleri Hasan Gülünay'ın akıbetini sordu

    Cumartesi Anneleri kaybedilen yakınları için 747. kez adalet talep etti. Bu hafta Hasan Gülünay’ın akıbeti soruldu.

    TBMM’de 7 bin 439 soru yanıtsız bırakıldı, araştırma önergeleri kabul edilmedi
    TBMM’de 7 bin 439 soru yanıtsız bırakıldı, araştırma önergeleri kabul edilmedi

    Meclise verilen 13 bin 488 yazılı soru önergesinden 7 bin 439’u yanıtsız kaldı. Bu dönem Meclis 691 maddelik 39 yasa çıkarırken, Saray ise toplam 1915 maddeden oluşan 41 kararname çıkardı.

    Çocuğuna cinsel istismarda bulunan babaya 30 yıl hapis cezası verildi
    Çocuğuna cinsel istismarda bulunan babaya 30 yıl hapis cezası verildi

    Babaya, çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan 30 yıl hapis cezası verildi. Anne: Bilin ki siz anne olarak eğer susuyorsanız, bu insanlar hiç durmayacak. Rezil olmaktan korkmayın.

    Boğulma vakaların yaşandığı Urfa'da sadece 8 yüzme havuzu bulunuyor
    Boğulma vakaların yaşandığı Urfa'da sadece 8 yüzme havuzu bulunuyor

    Sulama kanalları ve Fırat Nehri'nin her yıl onlarca can aldığı Urfa'da, Büyükşehir Belediyesi 2 milyon nüfuslu şehre 8 havuzla hizmet veriyor. 

    Türkiye'de toprağa gömülü 1 milyondan fazla mayın tehlike saçıyor
    Türkiye'de toprağa gömülü 1 milyondan fazla mayın tehlike saçıyor

    1984-2009 yıllarında mayınlar ve patlayıcı maddeler nedeniyle bin 269 kişi yaşamını yitirdi. Toprağa gömülü 1 milyondan fazla mayın var.

    Bildirici'den diğer RTÜK üyelerine: RTÜK, iktidarın kontrolünden uzak olmalı
    Bildirici'den diğer RTÜK üyelerine: RTÜK, iktidarın kontrolünden uzak olmalı

    RTÜK üyeliğine seçilen Faruk Bildirici’den RTÜK yönetici ve çalışanlarına mesaj: RTÜK’ün siyasi iktidarın kontrolünden uzak olması gerektiğinin altını çizmek isterim. 

    Prof. Dr. Adnan Gümüş: Okulların yüzde 75’i başarı sağlayamadı
    Prof. Dr. Adnan Gümüş: Okulların yüzde 75’i başarı sağlayamadı

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı istatistiklerini değerlendiren Prof. Dr. Adnan Gümüş: Okullarımızın sadece yüzde 2,5’i amacına ulaşılabilmiş.

    YKY, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi'nde yer alan "Kürdistan" kelimesini sansürledi
    YKY, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi'nde yer alan "Kürdistan" kelimesini sansürledi

    Yapı Kredi Yayınları, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi'nde yer alan "Kürdistan" kelimesini sansürledi.

    GÜNCELLENDİ
    Trump: İran'ın insansız hava aracını vurduk | İran: Kendi drone'unuz olabilir
    Trump: İran'ın insansız hava aracını vurduk | İran: Kendi drone'unuz olabilir

    ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. İran ise açıklamayı yalanlayarak "ABD kendi drone'unu vurmuş olabilir" dedi.

    Gezi Davası'nı kamuoyuyla paylaşan 'geziyisavunuyoruz.org'a erişim engeli kararı
    Gezi Davası'nı kamuoyuyla paylaşan 'geziyisavunuyoruz.org'a erişim engeli kararı

    Gezi direnişi davasına dair kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kurulan ‘geziyisavunuyoruz.org’a erişim engeli getirildi.

    Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki son halinin fotoğrafını yayınlandı
    Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki son halinin fotoğrafını yayınlandı

    Başak Demirtaş, cezaevindeki eşi Selahattin Demirtaş’ın son fotoğrafını paylaştı.