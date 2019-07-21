Öykü Arin ‘kelebek’ oldu, annesi "Donör olma" çağrısı yaptı

Antalya’da Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulmasının ardından aylar sonra evine dönebilen Öykü Arin, normal odaya alındı ve doktor kontrolünde zaman zaman evine gidebiliyor. Uzun zaman sonra evde annesiyle vakit geçiren Öykü Arin'in kelebek ve deniz kızı kostümü giyip dans ettiği anlar annesi Eylem Şen Yazıcı'yı sevinçten ağlattı.

John Lennon'ın 'Imagine' şarkısı eşliğinde kızının kelebek dansının videosunu çeken Yazıcı, Twitter hesabından "Imagine... Bir çocuğun, bir insanın hayata tutunmasını sağlamak için kanatlandırmak sizin elinizde. Kök hücre bağışı yapın. Donör olun, vazgeçmeyin, verdiğiniz kan numunelerinin takipçisi olun" mesajını paylaştı.

Yazıcı, “Gerçekten gözümden yaşlar geliyor, o kadar güzelsin ki” dediği kızına 'Imagine' şarkısının sözlerinin bir bölümünü çevirdi: "Benim bir hayalperest olduğumu düşünebilirsin ama tek başıma değilim, benim gibi milyonlar var."

Yazıcı, videoya, “90 günde devri alem, kapalı bir steril odada masallarla, düşlerle geçti” notunu düştü. (HABER MERKEZİ)

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