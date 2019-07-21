Avcılar'da 4 kişide Batı Nil Virüsü virüsü bulundu

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Avcılar’da dört kişide sivrisinek sokması ile bulaşan ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olan Batı Nil Virüsü (BNV) tespit edildiğini açıkladı. İlçede yaşayan yurttaşlar ise sivrisineklerden rahatsız olduklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İstanbul Avcılar’da 4 kişide BNV tespit edildiğini duyurdu. Aynı bölgede üç şüpheli numunenin daha laboratuvarlara gönderildiği belirtilen açıklamada, hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde olarak koruma tedbirlerinin alındığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasına göre BNV enfeksiyonu, sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık.

"ÖZEL BİR TEDAVİSİ YOK"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hastalık genelde mevsimseldir, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülür. Salgın bölgeleri başlıca kuş göç yolları üzerinde yer almaktadır. Kuşlar virüsün esas konağıdır. Sivrisinekler taşıyıcı kuşlardan beslenirse, virüsü alarak insanlara bulaştırabilmektedir.

Hastalığın kuluçka süresi 3-14 gündür. Virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80’inde herhangi bir belirti görülmez. Hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, ciltte döküntü görülebilir. Yaklaşık bir haftada iyileşme beklenir. Hastalığın özel bir tedavisi yoktur, destek tedavisiesastır."

MAHALLELİ: HASTANELİK OLUYORUZ

DHA’ya konuşan Yeşilkent Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Kul, "Sinekler akşamları çocukları çok rahatsız ediyor. Evde oturulmuyor, balkonlarda çocukları ısırıyor. Sinekler yaz gelince başlıyor. Kışın yok. Yaz gelince yağmur yağıncaya kadar devam ediyor. Derenin kapanmasını istiyoruz. Çocuklarımızın, büyüklerimizin hastalıktan kurtulması, virüs kapmaması için kapanmasını istiyoruz" dedi.

Kamere Aras ise, "Sivrisinek var. Çok gece rahatsız oluyoruz. Fareler var. Lağım fareleri çok. Gece evlere giriyorlar. Hiç yatamıyoruz. Ne oturabiliyoruz ne kalkabiliyoruz. Bunlara bir çözüm bulsunlar. Üzerini kapatsalar daha iyi olur. Özellikle fareler, gece beşinci kata giriyorlar. Sinekler yazın çok. İçeri geliyorlar koskoca sinekler gece bizi hiç uyutmuyorlar. Öyle oluyor ki hastanelik oluyoruz" ifadelerini kullandı.

AVCILAR KAYMAKAMI: CİDDİ BİR DURUM YOK

Fotoğraf: DHA

Türkiye’de uzun aradan sonra ilk kez İstanbul Avcılar’da görülen virüsün salgın haline gelmemesi ve görülen 4 vakanın artmaması amacıyla çalışmalara ağırlık verilirken, Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfü Yaran, "Ortada çok ciddi bir durum yok. Hastalığı yayan sivrisinek ile ilgili mücadele konusunda yerel yönetimlere gerekli bilgilendirmeler yapıldı" dedi.

Avcılar Kaymakamı Yaran, genellikle Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da görülen virüsün tespit edildiği yıllar sonra bu ilçede görülen BNV enfeksiyonun sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olduğunu hatırlattı.

Uzmanlar, virüsün esas konağı olan göçmen kuşların uğrak noktalarından ve konaklama yerlerinden biri olan Avcılar’da görülmesi ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Avcılar Kaymakamlığı ile birlikte harekete geçti. Hastaların oturduğu Yeşilkent’ten geçen, sivrisineklerin üreme ve çoğalma nedenlerinden biri olarak gösterilen açıkta akan ve yaz aylarında önemli ölçüde pis koku yayan derenin hastalık bakımından kontrol altına alınabilmesi için ilaçlama ve temizleme çalışmalarının hızlandırılması istendi. Bu konuda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Avcılar Belediyesine gerekli uyarılar yapıldı.

Yaran, DHA muhabirine "Şu anda hasta olarak yatan kimse yok. Ortada çok ciddi bir salgından da söz edilemez. Gerekli önlemler alınıyor. Uzmanlar da, hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, ciltte döküntü görülebildiğini, bir haftada iyileşme görüldüğünü açıklıyor. Yine de virüsün sivrisineklerle bulaşmasının önüne geçilebilmesi amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülüyor” açıklamasını yaptı.

Avcılar’daki BNV'nin görüldüğü Yeşilkent Mahallesi aynı zamanda göçmen kuşlar için önemli bir dinlenme alanı konumundaki Küçükçekmece Gölü’nün hemen yanında yer alıyor. Yılın belirli dönemlerinde 140 civarında kuş türü gözlenen bölgede genellikle karabatak, balıkçıl ve yabanördeği başta olmak üzere birçok kuş türü yaşıyor. (HABER MERKEZİ)

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