Finlandiya'da kadın sünneti riski iltica nedeni sayılacak

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya Yüksek İdare Mahkemesi, binlerce iltica başvurusuna emsal teşkil edecek bir karara imza attı. “Sünnet edilme riski”nin kadınlar için iltica nedeni sayılmasına hükmetti.

Somalili bir kadının iltica talebi önce Göçmen Bürosu (Migri) daha sonra da İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Kadın, kararın bozulması için Yüksek İdare Mahkemesine başvurdu. Ülkesine iade edilmesi durumunda kendisi ve kızının sünnet edilme riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

SÜNNET RİSKİNİ DİLE GETİRMEKTEN KAÇINIYORLAR

Davayı ele alan mahkeme, “Bir mültecinin sığınma başvurusu sırasında uluslararası korunmaya neden teşkil edecek tüm nedenleri bildirmesi” gerektiğini belirtti. Ancak bir mültecinin, sünnetin “uluslararası korunmayı gerektirecek bir insan hakları ihlali olduğu”nu bilemeyeceğine de dikkat çekti. Konu hassas olduğu için mültecilerin, iltica başvurusu sırasında sünnet riskini gündeme getirmekten kaçındıklarını değerlendirmesini yaptı.

Tüm bu nedenlerden dolayı kadının konuyu ilk kez Yüksek İdare Mahkemesinde gündeme getirmesinin anlaşılabilir olduğu belirten mahkeme, genel ve güncel ülke bilgilerine göre Somali’de sünnetin oldukça yaygın olduğunu ve tüm kadınları etkilediğini de kayda geçti.

Migri’nin iltica başvurusunu karara bağlamadan önce kadın ve kızının ülkelerine iade edilmeleri durumunda sünnet edilme riski olduğunu değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Sınır dışı edilme kararının durdurulmasına ve konunun yeniden Migri tarafından ele alınmasına hükmetti.

FİZİKİ DOKUNULMAZLIK VE ŞİDDETE KARŞI KORUNMA HAKKI

Jakobstad kenti il yöneticilerinden hukukçu Kristina Stenman, Yüksek İdare Mahkemesinin kararını Facebook hesabından "Güçlü sinyalli önemli bir karar" olarak değerlendirdi.

Stenman, Finlandiya Ulusal Haber Ajansı Yle’ye zorunlu sünnetin bir temel haklar sorunu olduğunu belirterek, “Finlandiya’da yaşaması veya kendi ülkesine geri gönderilmesinden bağımsız olarak bir kadının kişisel fiziki dokunulmazlığı ve şiddete karşı korunma hakkı var. Yüksek İdare Mahkemesi’nin kararının ilkesel önemi var” dedi.

UNICEF tarafından 2013 yılında yapılan bir araştırmanın sonucu Somali’de kadınların yüzde 98’inin zorla sünnet ettirildiğini göstermişti.