Zehirlendi denilen fakat cinsel saldırıya uğradığı anlaşılan kadın öldü

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirilip, cinsel saldırı bulgusu rastlanan kadının ölümüne soruşturma

Uşak'ta zihinsel engelli olan 27 yaşındaki Beyhan A, toksik zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede cinsel saldırı belirtilerinin bulunması üzerine yapılan ameliyat sonrası yaşamını yitirdi. Özel bir rehabilitasyon merkezinde kaldığı belirtilen kadının ölümüyle ilgili hem adli, hem de idari soruşturma başlatıldı.

​Uşak'ta özel bir rehabilitasyon merkezinde yatılı olarak kalan zihinsel engelli Beyhan A, toksik zehirlenme şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan doktor muayenesinde Beyhan A'nın vücudunda cinsel saldırı belirtilerinin bulunması üzerine ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Beyhan A, sonrasında yaşamını yitirdi.

Savcılık tarafından yapılan ilk otopside vücudunda cinsel saldırı bulgularına rastlanan aslen Beyhan A, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. (DHA)