21 Temmuz 2019 12:41
Ukrayna'ya ait gemide yangın çıktı, 1 denizci kayıp
Ukrayna’ya ait olan ve Batı Afrika açıklarında bulunan bir gemide yangın çıktı, 1 denizcinin kayıp olduğu belirtildi.
Fotoğraf: DHA
Ukrayna’ya ait bir gemide yangın çıktı, 1 denizcinin kayıp olduğu belirtildi.
Ukrayna’ya ait ‘Ivan Holubets’ isimli gemide, Batı Afrika açıklarında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken 1 denizcinin kayıp olduğu belirtildi. Denizci için arama kurtarma çalışmalarının sürüyor. (DHA)
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