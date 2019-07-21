Van İpekyolu Belediyesi çocuk şenliği düzenliyor

Van İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Yaşar Kemal Parkı’nda çocuk şenliği düzenliyor.

İki gün sürecek olan şenliğin son günü olan bugün her yaşta çocuk, eğitici-öğretici ve aynı zamanda eğlenceli bir dizi atölyeye katılıyor. Şenlik alanına kurulan pandomim, kukla, drama, taş boyama, boomvhacekeres, ksilofon, darbuka ve geri dönüşüm atölyelerinde eğitim gören çocuklar daha sonra sahneye çıkarak öğrendiklerini sergiliyor.

Fotoğraf: İpekyolu Belediyesi

Ayrıca şenlikte, çocuk şarkıları, müzikli kukla gösterisi, zarok ma orkestrası, pandomim gösterileri düzenleniyor. Şenlikte bugün (21 Temmuz Pazar) saat 14.00’te uçurtma etkinliği de düzenlenecek.

Fotoğraf: İpekyolu Belediyesi

Fotoğraf: İpekyolu Belediyesi

Fotoğraf: İpekyolu Belediyesi

(HABER MERKEZİ)