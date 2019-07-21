Pakistan'da Taliban kontrol noktasına saldırdı: 9 ölü, 30 yaralı

İşe iade davasını kazanan Sibaş işçileri: İşe dönene kadar mücadeleye devam

Mahkeme kararı uygulanana kadar direnişlerini sürdüreceklerini ifade eden Sibaş işçileri, “Biz direnişi mahkemede kazanmak için değil iş başı yapmak için verdik” dedi.