Ağabey şiddetine uzaklaştırma kararı aldırdı, evine gidemeyen kendisi oldu

Evinin tapusuna silah zoruyla el koyduğunu iddia ettiği üvey ağabeyinin şiddetine maruz kalan Beyhan Sakin, savcılığın uzaklaştırma kararı vermesine rağmen eve gidemeyenin kendisi olduğunu söyledi.

Urfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Beyhan Sakin, yaşadığı evin tapusunu yaklaşık 1 yıl önce üvey kardeşi Nuri Pişken'in zorla kendi üzerine aldığını iddia etti. Normalde evin tapusunun öz kardeşi olan Şehmuz Sakin'in üzerine olduğunu ancak üvey kardeşinin zorla kendi üzerine aldığını belirtti. Söz konusu evde yaşadığını ve bu süre zarfında Pişken tarafından sözlü taciz, ölüm tehdidi ve son olarak da fiziki şiddete maruz kaldığını iddia eden Sakin, bunun üzerine darp raporu aldığını ve yapılan muayenede akciğerinde yırtılma ve safra kesesinde de zedelenme tespit edildiğini söyledi.

Raporla birlikte savcılığa şikayette bulunduğunu dile getiren Sakin, aynı apartmanda kaldığı üvey kardeşinin savcılık kararıyla evden uzaklaştırma cezası aldığını belirtirken, "Evden uzaklaştırma kararı olduğu halde kendisi hala evine gidebilmekte. Lakin şu an evine gidemeyen benim" dedi.

"SİLAH ZORUYLA EVİN TAPUSUNU ÜZERİNE YAPTI"

Üvey kardeşinin silah zoruyla evinin tapusunu üzerine geçirdiğini iddia eden Sakin, "Silah zoruyla ağabeyim üzerine olan tapuyu kendi üzerine yaptı. Benim adıma yapılan evi oğlunun üzerine yapmış. Evdeyken kimi zaman elektriğim kapatılıyor. Suyum kesiliyor. Sürekli üvey kardeşim Nuri Pişken tarafından tehdit ediliyorum. Kapının önünde boğazımdan tutarak 'Seni burada oturtmayacağım, seni bu evden atacağım' diyerek bir anda beni duvara vurdu. Tekme ve tokatlar savurarak darbetti" diye maruz kaldığı şiddeti anlattı.

"HAYATİ TEHLİKEM VAR"

Saldırıdan sonra gelen polislerin yanında Pişken tarafından siyasi kimliğiyle tehdit edildiğini söyleyen Sakin, "Savcılıktan uzaklaştırma kararı aldırttık. Ama bu karar uygulanmış değil. Kendisi her gün evinde. Halen küfürlere ve tehditlerine devam ediyor. Onun eve girmemesi gerekirken, ben evime gidemiyorum. Hiç kimsem olmadığı için koruma talebinde bulundum. Tabi gelen polisler evrakları imzalatıp tekrar geri gittiler. Hayati tehlikem var ve sürüyor"

"EVİME GİDEMİYORUM"

Kendisine saldıran Pişken'den davacı olduğunu söyleyen Sakin, "Şiddete maruz kaldığım halde kendisine hiçbir cezai işlem uygulanmadı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bana söylenen tek şey kendisine evden uzaklaştırma cezası uygulandığı. 3 gündür evime gidemiyorum" dedi. (Urfa/MA)

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