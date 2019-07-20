Salihli’de domates hasadı başladı: Üretici de tüccar da memnun değil

Manisa’nın Salihli ilçesindeki 13 bin dekar alanda ekimi yapılan salçalık domateslerin hasadına başlandı. Üreticiler fiyattan, tüccar ise fabrikaların alım konusunda bir adım atmamasından şikayetçi.

100 dekar salçalık domates ektiğini belirten üretici Hüseyin Ergil, “Dekar başına 10 ton verim var ama fiyatlardan memnun değiliz. İnşallah bundan sonra fiyatlar iyi olur ve üreticinin yüzü güler” diye konuştu. “Salçalık domateste hasat başladı. Ancak fabrikalar alım konusunda bir adım atmıyor, hep geri adım atıyor” diyen Tüccar Doğan Dinçel, fabrikaların, üretime geçmediğini belirtti. Maliyetlerin yüksek, fiyatların ise düşük olduğunu vurgu yapan Dinçel, “Üreticimizin kazanması için, hep yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ürünün tarlada kalmaması için mücadele ediyoruz. Sezonun yeni yeni başlıyor olmasına rağmen domates fiyatları şu an kilogramda 42-43 kuruş bandında yer alıyor. Bir dekar domatesin maliyeti 4 bin lirayı geçiyor. Üreticimiz fiyat konusunda çok mağdur durumda” diye konuştu. (Manisa/DHA)