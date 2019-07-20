Petlas işçileri, işe geri dönmek için imza kampanyası başlattı

Kırşehir’de bulunan PETLAS Taşımacılık ve Lojistiğini yapan 400 işçinin çalıştığı Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikasında çalışan ve DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan 47 işçi, işe geri dönmek için imza kampanyası başlattı. Kırşehir Merkezde İş Bankası yanında açılan stant 1 hafta boyunca açık duracak. İmza kampanyasının her gün 14.00-19.00 saatleri arasında süreceği bildirildi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)