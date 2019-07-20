Petlas işçileri, işe geri dönmek için imza kampanyası başlattı
Kırşehir’de Petlas’a çalışan ve sendikalaştıkları için işten atılan Özcan Otomotiv işçileri işe geri dönmek için imza kampanyası başlattı.
Görsel, Nakliyat-İş Sendikasının Twitter hesabından alınmıştır
Kırşehir’de bulunan PETLAS Taşımacılık ve Lojistiğini yapan 400 işçinin çalıştığı Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikasında çalışan ve DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan 47 işçi, işe geri dönmek için imza kampanyası başlattı. Kırşehir Merkezde İş Bankası yanında açılan stant 1 hafta boyunca açık duracak. İmza kampanyasının her gün 14.00-19.00 saatleri arasında süreceği bildirildi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)
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