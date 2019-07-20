Afrodisyas’ın ‘İstiklal Caddesi’ gün yüzüne çıkıyor

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan, Anadolu topraklarında en iyi korunan antik kentlerden Afrodisyas’ta kazı ve restorasyon çalışmaları son 29 yıldır Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roland R.R. Smith başkanlığında yürütülüyor. Antik kentin yakınlarındaki mermer ocakları ve heykeltıraş okulu dolayısıyla Roma döneminin en iyi heykeltıraşlık merkezleri arasına giren Afrodisyas, bugüne kadar ulaşan kent yapısıyla her yıl binlerce ziyaretçisini ağırlıyor.

Kazı başkanı Prof. Dr. Roland R.R. Smith, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl çok heyecanlı bir kazı sezonunun kendilerini beklediğini söyledi. Bu sezon 2008 yılından beri devam eden Tetrapylon Caddesi’ndeki kazı çalışmalarına yoğunlaştıklarını aktaran Smith, caddenin, ilk kullanıldığı Roma döneminden Osmanlı dönemine kadar süren tarihçesini anlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Ana hedeflerinin caddeyi ziyaretçiye açmak olduğunu vurgulayan Smith, “Bu çalışmalar aynı zamanda bize şunu gösterdi. Bu yer Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi gibi bir yer. Dükkanlarla ve pahalı apartmanlarla dolu çok şık bir caddeydi. Aslında bu çalışma bu zamana kadar yaptığımız birçok çalışmayı bağlayacak olan son çalışma oluyor. Daha önce Sebasteion’da, Güney Agora’da ve hamamlarda yaptığımız çalışmalar burada bir zirve halinde son buluyorlar. Böylece ziyaretçi hepsini birden görmüş olacak.” (Aydın/AA)